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Posted 2 декабря, 14:53

Published 2 декабря, 14:53

Modified 2 декабря, 14:54

Updated 2 декабря, 14:54

На Ростовской АЭС после планового ремонта включили первый энергоблок

На Ростовской АЭС после планового ремонта включили первый энергоблок

2 декабря 2024, 14:53
Фото: пресс-служба Ростовской АЭС.
На Ростовской АЭС включили в сеть первый энергоблок после планового ремонта с модернизацией. Он выведен на на номинальный уровень мощности 1 декабря текущего года.

За время планово-принудительного ремонта первого энергоблока, который начался 20 октября, специалисты провели ряд работ, которые обеспечат бесперебойную и надежную работу системы.

Как пояснили в пресс-службе Ростовской АЭС, был выполнен ремонт реакторной установки и основного оборудования реакторного отделения, к которому относятся парогенераторы, главные циркуляционные насосы и компенсаторы давления. На всех направлениях была произведена модернизация, включая три системы безопасности, а также цилиндр низкого давления турбины и турбогенератора с выводом ротора.

Кроме того, произведены работы по ремонту и модернизации электродвигателей циркуляционных насосов турбинного отделения.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

По словам директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, все работы по плановому ремонту энергоблока №1 выполнены в полном объеме и в срок.

— Включение в сеть первого энергоблока Ростовской АЭС завершило большую ремонтную кампанию этого года на атомной станции. Вся кампания охватила все четыре энергоблока. Качественное выполнение ремонтных работ — залог безопасной и гарантированной генерации электроэнергии для потребителей Юга России, — отметил Андрей Сальников.

Напомним, что проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования. Ведь одним из главных приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий является безопасность. Специалисты уделяют повышенное внимание культуре безопасности, использованию информационных технологий и внедрению современных методов охраны труда.

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