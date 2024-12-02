На Ростовской АЭС после планового ремонта включили первый энергоблок

По словам директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, все работы по плановому ремонту энергоблока №1 выполнены в полном объеме и в срок.



— Включение в сеть первого энергоблока Ростовской АЭС завершило большую ремонтную кампанию этого года на атомной станции. Вся кампания охватила все четыре энергоблока. Качественное выполнение ремонтных работ — залог безопасной и гарантированной генерации электроэнергии для потребителей Юга России, — отметил Андрей Сальников.



Напомним, что проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования. Ведь одним из главных приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий является безопасность. Специалисты уделяют повышенное внимание культуре безопасности, использованию информационных технологий и внедрению современных методов охраны труда.