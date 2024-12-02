Новые дорожные знаки установят в Ростовской области

Какие именно знаки понадобятся, не уточняется. Список из 70 объектов сформируют на основе проекта организации дорожного движения. На установку из бюджета города готовы были выделить больше 1,4 миллиона рублей. Однако один из подрядчиков предложил выполнить работы за сумму, в 77 раз меньше предложенной: 18 тысяч рублей. Он же и стал победителем аукциона на заключение контракта.