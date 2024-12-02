Новые дорожные знаки установят в Ростовской области

Posted 2 декабря, 06:41
Published 2 декабря, 06:41
Modified 2 декабря, 06:43
Updated 2 декабря, 06:43
Какие именно знаки понадобятся, не уточняется. Список из 70 объектов сформируют на основе проекта организации дорожного движения. На установку из бюджета города готовы были выделить больше 1,4 миллиона рублей. Однако один из подрядчиков предложил выполнить работы за сумму, в 77 раз меньше предложенной: 18 тысяч рублей. Он же и стал победителем аукциона на заключение контракта.
Ранее администрация Сальска проводила электронный конкурс на тендер по поставке дорожных знаков. По итогам аукциона, победителем стал тот, кто предложил 160 тысяч рублей вместо 3,8 миллиона рублей (в 23 раза меньше). Вот только закупку заморозили по жалобе.
Ранее стало известно, зачем Ростову понадобился кредит на 1,5 миллиарда рублей.