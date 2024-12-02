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Posted 2 декабря, 13:49

Published 2 декабря, 13:49

Modified 2 декабря, 15:16

Updated 2 декабря, 15:16

Первый энергоблок Ростовской АЭС включили в сеть

Первый энергоблок Ростовской АЭС включили в сеть 1 декабря

2 декабря 2024, 13:49
Фото: «Росэнергоатом». Первый энергоблок Ростовской АЭС включили в сеть
Специалисты Ростовской АЭС завершили плановый ремонт и модернизацию первого энергоблока. С 1 декабря он официально включен в сеть и работает в штатном режиме, пишет пресс-служба станции.

Напомним, что примерно две недели назад первый энергоблок Ростовской АЭС отключили от сети для проведения плановых ремонтных работ с модернизацией. За это время специалисты провели ремонт реакторной установки и основного оборудования реакторного отдела, систем безопасности.

Сейчас энергоблок №1 вновь функционирует.

Добавим, что включение энергоблока №1 атомной станции завершило масштабную ремонтную кампанию 2024 года, которая охватила все четыре энергоблока.

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«Качественное выполнение ремонтных работ — залог безопасной и гарантированной генерации электроэнергии для потребителей Юга России», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Ранее специальная комиссия оценила готовность Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период.

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