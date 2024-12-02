Первый энергоблок Ростовской АЭС включили в сеть 1 декабря

Posted 2 декабря, 13:49
Published 2 декабря, 13:49
Modified 2 декабря, 15:16
Updated 2 декабря, 15:16
Напомним, что примерно две недели назад первый энергоблок Ростовской АЭС отключили от сети для проведения плановых ремонтных работ с модернизацией. За это время специалисты провели ремонт реакторной установки и основного оборудования реакторного отдела, систем безопасности.
Сейчас энергоблок №1 вновь функционирует.
Добавим, что включение энергоблока №1 атомной станции завершило масштабную ремонтную кампанию 2024 года, которая охватила все четыре энергоблока.
«Качественное выполнение ремонтных работ — залог безопасной и гарантированной генерации электроэнергии для потребителей Юга России», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Ранее специальная комиссия оценила готовность Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период.