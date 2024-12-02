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Posted 2 декабря, 14:34

Published 2 декабря, 14:34

Modified 2 декабря, 14:36

Updated 2 декабря, 14:36

Региональный сосудистый центр областной больницы отметил 15-летие

Региональный сосудистый центр областной больницы отметил 15-летие

2 декабря 2024, 14:34
Фото: donland.ru.
Региональному сосудистому центру Ростовской областной клинической больницы 15 лет. Этот день рождение отметили проведением крупной межрегиональной научно-практической конференции «Инфаркт. Инсульт. Профилактика и реабилитация». Форум проходил в донской столице в восьмой раз.

На открытии конференции прозвучало много теплых и душевных слов. Все они так или иначе касались деятельности регионального сосудистого центра. Поздравить сотрудников пришли представители министерства здравоохранения Ростовской области, Национального медицинского исследовательского центра имени акад. Алмазова и РостГМУ. Прозвучало приветствие и от нашего земляка летчика-космонавта Николая Чуба.

Фото: donland.ru

В форуме приняли участие более 400 специалистов, участвующих в оказании неотложной медицинской помощи пациентам с острой сосудистой патологией. Среди них были кардиологи, неврологи, реаниматологи, реабилитологи, терапевты, врачи скорой помощи.

В роли экспертов выступили сотрудники НМИЦ им. В. А. Алмазова МЗ РФ (г. Санкт-Петербург), Центральной государственной медицинской академии и Центральной клинической больницы управделами Президента РФ (г. Москва), Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (г. Астрахань), а также крупных научных и лечебных учреждений юга России, включая ДНР и ЛНР.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Ростовской области Елены Тепляковой, региональный Минздрав заинтересован в проведении таких мероприятий, где донские специалисты, задействованные в оказании медпомощи пациентам высокого сосудистого риска, могут в оперативном порядке обменяться актуальными данными и изучить практический опыт лечения ведущих федеральных учреждений.

Фото: donland.ru

— Это помогает в том числе совершенствовать механизмы маршрутизации и координации на различных этапах оказания неотложной сосудистой помощи и динамического амбулаторного наблюдения больных сердечно-сосудистой патологией, — добавила Елена Теплякова.

На протяжении 15 лет работы, коллектив регионального сосудистого центра добивается значимых результатов. Например, в прошлом году Ростовская областная клиническая больница заняла первое место в России среди 263 медучреждений по количеству стентирований сонных артерий, проведенных пациентам с инсультом или высоким риском его развития. А по числу стентирований коронарных артерий с целью лечения или профилактики инфаркта — уступила лишь Краснодарской краевой клинической больнице №1 имени проф. Очаповского.

Руководитель регионального сосудистого центра, главный кардиолог Ростовской области и ЮФО Алексей Хрипун говорит, что15 лет назад, когда сосудистый центр РОКБ только начинал свою работу с одним-единственным ангиографом в регионе, было принято за год в общей сложности около 300 больных. Сейчас их количество приближается к пяти тысячам. По его мнению, неотложная госпитализация в высокотехнологичный стационар — это только часть необходимой пациенту медпомощи. Одинаково важными звеньями одной цепи являются не только скорая помощь и рентгенохирургия, а также реабилитация и последующее амбулаторное сопровождение.

Фото: donland.ru
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