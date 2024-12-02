Региональный сосудистый центр областной больницы отметил 15-летие

Руководитель регионального сосудистого центра, главный кардиолог Ростовской области и ЮФО Алексей Хрипун говорит, что15 лет назад, когда сосудистый центр РОКБ только начинал свою работу с одним-единственным ангиографом в регионе, было принято за год в общей сложности около 300 больных. Сейчас их количество приближается к пяти тысячам. По его мнению, неотложная госпитализация в высокотехнологичный стационар — это только часть необходимой пациенту медпомощи. Одинаково важными звеньями одной цепи являются не только скорая помощь и рентгенохирургия, а также реабилитация и последующее амбулаторное сопровождение.