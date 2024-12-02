Ростов могут оставить без легендарных шаурмичных на ЦГБ, а у министра нашли кольт

Добавим, что ранее ряд СМИ сообщали, что замгубернатора задержали из-за взятки в размере 27 миллионов рублей. Якобы министра взяли с поличным, когда ему передавали деньги. Однако пресс-служба регионального правительства однозначных комментариев на этот счет не давала: заявила о содействии правоохранителям и заверила, что работа Минтранса продолжается в штатном режиме.