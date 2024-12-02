Ростов могут оставить без легендарных шаурмичных на ЦГБ, а у министра нашли кольт

Posted 2 декабря, 15:03
Published 2 декабря, 15:03
Modified 2 декабря, 15:05
Updated 2 декабря, 15:05
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил закрыть часть ларьков с шаурмой в районе ЦГБ на Ворошиловском проспекте и заменить их на торговые точки с местной фермерской продукцией.
По мнению Слюсаря, ростовчанам хватит пары шаурмичных, а в оставшихся ларьках можно продавать колбасы, льняное масло и многое другое.
По информации ТАСС, во время обысков у министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева нашли револьвер марки «Кольт». Пистолет изъяли, а на высокопоставленного чиновника завели уголовное дело по статье 222 УК РФ — незаконное хранение оружия.
Кировский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Кушнарев пробудит в СИЗО два месяца — до 24 ноября.
Добавим, что ранее ряд СМИ сообщали, что замгубернатора задержали из-за взятки в размере 27 миллионов рублей. Якобы министра взяли с поличным, когда ему передавали деньги. Однако пресс-служба регионального правительства однозначных комментариев на этот счет не давала: заявила о содействии правоохранителям и заверила, что работа Минтранса продолжается в штатном режиме.
Согласно рейтингу регионов по скорости накопления денежных средств, Ростовская область заняла 69 место из 85. Из него следует, что один миллион рублей дончане смогут накопить в среднем за 8,9 лет.
Однако среди субъектов ЮФО Ростовская область заняла второе место. На первом оказался Краснодарский край (8,8 года), а на третьем — Волгоградская область (9,3 года).
Добавим, что в среднем по России миллион рублей люди наскребают за 7,3 года.