С 2025 года туристический налог появится в Таганроге

Posted 2 декабря, 12:14
Published 2 декабря, 12:14
Modified 2 декабря, 12:16
Updated 2 декабря, 12:16
Сумма составит 1% от налоговой базы, но не больше 100 рублей за сутки. Ежегодно процент планируют поднимать на 1%, так что к 2029-му он достигнет 5%.
От уплаты освободят всех, кто живет в Ростовской области, а также участников СВО и их семей, многодетных. Для подтверждения льготы понадобятся документы.
Туристический налог введут всего в пяти городах региона. Ранее стало известно о принятии аналогичного решения в Ростове-на-Дону, Азове, Шахтах, Белой Калитве и Каменске-Шахтинском.