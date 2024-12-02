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Posted 2 декабря, 12:14

Published 2 декабря, 12:14

Modified 2 декабря, 12:16

Updated 2 декабря, 12:16

С 2025 года туристический налог появится в Таганроге

С 2025 года туристический налог появится в Таганроге

2 декабря 2024, 12:14
Фото: rostovgazeta.ru. С 2025 года туристический налог появится в Таганроге
В Ростовской области вслед за Ростовом продолжают вводить туристические налоги в наиболее крупных городах. По решению Гордумы, обязательный платеж появится и в Таганроге.

Сумма составит 1% от налоговой базы, но не больше 100 рублей за сутки. Ежегодно процент планируют поднимать на 1%, так что к 2029-му он достигнет 5%.

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От уплаты освободят всех, кто живет в Ростовской области, а также участников СВО и их семей, многодетных. Для подтверждения льготы понадобятся документы.

Туристический налог введут всего в пяти городах региона. Ранее стало известно о принятии аналогичного решения в Ростове-на-Дону, Азове, Шахтах, Белой Калитве и Каменске-Шахтинском.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Льготы#Таганрог#СВО#Гордума#Туристический налог
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