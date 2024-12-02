С 4 декабря проезд по центральным улицам Ростова ограничат до лета 2025 года

Posted 2 декабря, 05:57
Published 2 декабря, 05:57
Modified 2 декабря, 05:59
Updated 2 декабря, 05:59
Речь идет о двух участках в районе улицы Текучева, 205:
Уточняется, что ограничения будут действовать на период въезда и выезда строительной техники. Причиной временных неудобств станут строительные работы на улице Текучева, 205. Автомобилистам придется учитывать изменения на дорогах с 4 декабря по 1 июля.
На улице Орджоникидзе в створе дома №22 запретят проезжать транспорту из-за работ на газопроводе. Ограничение введут с 3 декабря по 28 января. Чуть меньше, со 2 по 26 декабря, аналогичная ситуация будет на улице Страны Советов, в створе дома №5.
Ранее стало известно об ограничениях на улице Левобережной и Киргизской.