С 4 декабря проезд по центральным улицам Ростова ограничат до лета 2025 года

На улице Орджоникидзе в створе дома №22 запретят проезжать транспорту из-за работ на газопроводе. Ограничение введут с 3 декабря по 28 января. Чуть меньше, со 2 по 26 декабря, аналогичная ситуация будет на улице Страны Советов, в створе дома №5.