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Posted 2 декабря, 05:57

Published 2 декабря, 05:57

Modified 2 декабря, 05:59

Updated 2 декабря, 05:59

С 4 декабря проезд по центральным улицам Ростова ограничат до лета 2025 года

С 4 декабря проезд по центральным улицам Ростова ограничат до лета 2025 года

2 декабря 2024, 05:57
Фото: 1MI. С 4 декабря проезд по центральным улицам Ростова ограничат до лета 2025 года
В центре Ростова-на-Дону введут ограничения на нескольких центральных улицах. Изменения будут действовать до лета следующего года, сообщает городской дептранс.

Речь идет о двух участках в районе улицы Текучева, 205:

  • по проспекту Театральному от улицы Нансена до Текучева;
  • по улице Текучева от проспекта Театрального до переулка Нахичеванского;
  • по переулку Крепостному в районе домов № 175А-183.

Уточняется, что ограничения будут действовать на период въезда и выезда строительной техники. Причиной временных неудобств станут строительные работы на улице Текучева, 205. Автомобилистам придется учитывать изменения на дорогах с 4 декабря по 1 июля.

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На улице Орджоникидзе в створе дома №22 запретят проезжать транспорту из-за работ на газопроводе. Ограничение введут с 3 декабря по 28 января. Чуть меньше, со 2 по 26 декабря, аналогичная ситуация будет на улице Страны Советов, в створе дома №5.

Ранее стало известно об ограничениях на улице Левобережной и Киргизской.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Транспорт#Газопровод
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