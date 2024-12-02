Скончался легендарный вратарь, игравший за ФК «Ростов»

Posted 2 декабря, 16:48
Published 2 декабря, 16:48
Modified 2 декабря, 16:50
Updated 2 декабря, 16:50
В понедельник, 2 декабря, стало известно о кончине легендарного советского и российского вратаря Евгения Крюкова. Спортсмен защищал ворота футбольной команды «Ростсельмаш» (ныне «Ростов») три года — с 1991 по 1993 год. Затем перешел в «Жемчужину» Сочи.
По завершении игровой карьеры Крюков стал тренером, получив в 2003 году соответствующее образование в ВШТ. В 2011 году начал тренировать Паралимпийскую сборную Россию.
Фанаты отмечают, что Крюков воспитал любовь к футболу во многих детях и сделал большой вклад в популяризацию этого вида спорта: «Евгений был фантастическим человеком, который очень любил футбол, который в нас, в детях 90-х, разжег любовь к футболу. Он был подарком в нашей жизни. Мы никогда тебя не забудем, Евгений Владимирович. Искренние соболезнования».
«Жалко», — добавил пользователь.
Добавим, что причины смерти неизвестны.