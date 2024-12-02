Скончался легендарный вратарь, игравший за ФК «Ростов»

Фанаты отмечают, что Крюков воспитал любовь к футболу во многих детях и сделал большой вклад в популяризацию этого вида спорта: «Евгений был фантастическим человеком, который очень любил футбол, который в нас, в детях 90-х, разжег любовь к футболу. Он был подарком в нашей жизни. Мы никогда тебя не забудем, Евгений Владимирович. Искренние соболезнования».