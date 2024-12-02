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Posted 2 декабря, 16:48

Published 2 декабря, 16:48

Modified 2 декабря, 16:50

Updated 2 декабря, 16:50

Скончался бывший вратарь ФК «Ростов» Евгений Крюков

Скончался легендарный вратарь, игравший за ФК «Ростов»

2 декабря 2024, 16:48
Фото: ФК «Сочи». Скончался бывший вратарь ФК «Ростов» Евгений Крюков
На 61-м году жизни умер бывший вратарь футбольного клуба «Ростсельмаш», который в 2003 году переименовали в «Ростов», Евгений Крюков, информирует телеграм-канал ФК «Сочи».

В понедельник, 2 декабря, стало известно о кончине легендарного советского и российского вратаря Евгения Крюкова. Спортсмен защищал ворота футбольной команды «Ростсельмаш» (ныне «Ростов») три года — с 1991 по 1993 год. Затем перешел в «Жемчужину» Сочи.

По завершении игровой карьеры Крюков стал тренером, получив в 2003 году соответствующее образование в ВШТ. В 2011 году начал тренировать Паралимпийскую сборную Россию.

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Фанаты отмечают, что Крюков воспитал любовь к футболу во многих детях и сделал большой вклад в популяризацию этого вида спорта: «Евгений был фантастическим человеком, который очень любил футбол, который в нас, в детях 90-х, разжег любовь к футболу. Он был подарком в нашей жизни. Мы никогда тебя не забудем, Евгений Владимирович. Искренние соболезнования».

«Жалко», — добавил пользователь.

Добавим, что причины смерти неизвестны.

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