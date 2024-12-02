Стало известно, сколько лет жителям Ростовской области придется копить миллион

По данным рейтинга РИА «Новости», донской регион занимает 69 место из 85 по скорости накопления суммы. Среди субъектов Южного федерального округа на первом месте по накоплениям оказался Краснодарский край (8,8 года). На втором месте — Ростовская область (8,9), на третьем — Волгоградская (9,3).