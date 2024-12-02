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Posted 2 декабря, 08:31

Published 2 декабря, 08:31

Modified 2 декабря, 08:33

Updated 2 декабря, 08:33

Почти девять лет нужно жителям Ростовской области, чтобы накопить миллион

Стало известно, сколько лет жителям Ростовской области придется копить миллион

2 декабря 2024, 08:31
Фото: rostovgazeta.ru. Почти девять лет нужно жителям Ростовской области, чтобы накопить миллион

Накопить миллион жителю Ростовской область получится только через 9 лет

В Ростовской области жителям понадобится в среднем 8,9 лет, чтобы накопить один миллион рублей.

По данным рейтинга РИА «Новости», донской регион занимает 69 место из 85 по скорости накопления суммы. Среди субъектов Южного федерального округа на первом месте по накоплениям оказался Краснодарский край (8,8 года). На втором месте — Ростовская область (8,9), на третьем — Волгоградская (9,3).

Дольше всего копить приходится жителям Крыма и Калмыкии (10 и 10,3 года соответственно).

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В среднем по России миллион собирают за 7,3 года.

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Дольше всего копить приходится жителям Крыма и Калмыкии (10 и 10,3 года соответственно).

В среднем по России миллион собирают за 7,3 года.

#Евгения Волкова#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Крым#Краснодарский край#Волгоградская область#Калмыкия#Южный федеральный округ
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