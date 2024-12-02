Стало известно, сколько лет жителям Ростовской области придется копить миллион

Posted 2 декабря, 08:31
Published 2 декабря, 08:31
Modified 2 декабря, 08:33
Updated 2 декабря, 08:33
По данным рейтинга РИА «Новости», донской регион занимает 69 место из 85 по скорости накопления суммы. Среди субъектов Южного федерального округа на первом месте по накоплениям оказался Краснодарский край (8,8 года). На втором месте — Ростовская область (8,9), на третьем — Волгоградская (9,3).
Дольше всего копить приходится жителям Крыма и Калмыкии (10 и 10,3 года соответственно).
В среднем по России миллион собирают за 7,3 года.
Ранее стало известно, какое место занимает Ростовская область по уровню качества жизни.
Дольше всего копить приходится жителям Крыма и Калмыкии (10 и 10,3 года соответственно).
В среднем по России миллион собирают за 7,3 года.