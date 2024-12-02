У арестованного министра транспорта Ростовской области изъяли пистолет «Кольт»

Posted 2 декабря, 10:48
Published 2 декабря, 10:48
Modified 2 декабря, 10:50
Updated 2 декабря, 10:50
По информации ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, оружие нашли во время обысков. Оружие изъяли, а на Виталия Кушнарева завели уголовное дело. По решению Кировского районного суда Ростова, 27 ноября его арестовали на два месяца, до 24 января.
В пресс-службе регионального правительства однозначных комментариев на этот счет не дали: заявили о содействии правоохранителям и заверили, что работа Минтранса продолжается в штатном режиме.
О хранении оружия стало известно лишь несколько дней спустя, когда Кушнареву избирали меру пресечения. В Объединенной пресс-службе судов уточнили, что министр арестован по статье 222 УК РФ.