У арестованного министра транспорта Ростовской области изъяли пистолет «Кольт»

По информации ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, оружие нашли во время обысков. Оружие изъяли, а на Виталия Кушнарева завели уголовное дело. По решению Кировского районного суда Ростова, 27 ноября его арестовали на два месяца, до 24 января.