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Posted 2 декабря, 10:48

Published 2 декабря, 10:48

Modified 2 декабря, 10:50

Updated 2 декабря, 10:50

У задержанного министра транспорта Ростовской области изъяли «Кольт»

У арестованного министра транспорта Ростовской области изъяли пистолет «Кольт»

2 декабря 2024, 10:48
Фото: Steve Z/cc by 2.0/flickr.com. иллюстрация. У задержанного министра транспорта Ростовской области изъяли «Кольт»
В отношении замгубернатора Ростовской области — министра транспорта Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия. Как сообщают СМИ, у чиновника изъяли пистолет «Кольт».

По информации ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, оружие нашли во время обысков. Оружие изъяли, а на Виталия Кушнарева завели уголовное дело. По решению Кировского районного суда Ростова, 27 ноября его арестовали на два месяца, до 24 января.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что причиной задержания замгубернатора области стала взятка в размере 27 миллионов рублей. Якобы министра взяли с поличным, когда ему передавали деньги. Позже разлетелись новости о пентхаусе чиновника стоимостью 70 миллионов рублей.

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В пресс-службе регионального правительства однозначных комментариев на этот счет не дали: заявили о содействии правоохранителям и заверили, что работа Минтранса продолжается в штатном режиме.

О хранении оружия стало известно лишь несколько дней спустя, когда Кушнареву избирали меру пресечения. В Объединенной пресс-службе судов уточнили, что министр арестован по статье 222 УК РФ.

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