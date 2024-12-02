Услугу «трезвого рыбака» стали предлагать в Ростове-на-Дону. Кому она пригодится?

Posted 2 декабря, 13:02
Published 2 декабря, 13:02
Modified 2 декабря, 13:02
Updated 2 декабря, 13:02
Житель Ростова-на-Дону предлагает уникальную услугу — трезвый рыбак. Мужчина готов выехать на любой водоем с компанией рыбаков, половить для них рыбу, пока те будут выпивать горячительные напитки и веселиться, а затем и довезти до дома. Это удовольствие стоит четыре тысячи рублей за 12 часов. Кроме того, трезвого рыбака обязательно нужно угостить обедом.
За дополнительную плату мужчина может спеть песни под гитару. Однако сколько за это придется доплатить, неизвестно.
Ранее RostovGazeta рассказала, что жители Ростовской области готовы стать гостями на любой свадьбе за один миллион рублей.