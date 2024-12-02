Услугу «трезвого рыбака» стали предлагать в Ростове-на-Дону. Кому она пригодится?

Житель Ростова-на-Дону предлагает уникальную услугу — трезвый рыбак. Мужчина готов выехать на любой водоем с компанией рыбаков, половить для них рыбу, пока те будут выпивать горячительные напитки и веселиться, а затем и довезти до дома. Это удовольствие стоит четыре тысячи рублей за 12 часов. Кроме того, трезвого рыбака обязательно нужно угостить обедом.