В ИК-2 Ростова-на-Дону будут отрабатывать операции по освобождению заложников

Исправительная колония №2 ГУФСИН по Ростовской области ищет подрядчика для проведения капитального ремонта, а именно монтажа оборудования для отработки высотной подготовки и операций по освобождению заложников. Рабочим необходимо установить каркасы одноэтажных производственных зданий. В части из них должен быть один лестничный пролет, а в других — несколько. Также предполагается монтаж самих лестниц.