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Posted 2 декабря, 18:49

Published 2 декабря, 18:49

Modified 2 декабря, 18:51

Updated 2 декабря, 18:51

В ИК-2 Ростова-на-Дону будут отрабатывать операции по освобождению заложников

В ИК-2 Ростова-на-Дону будут отрабатывать операции по освобождению заложников

2 декабря 2024, 18:49
Фото: 1MI. В ИК-2 Ростова-на-Дону будут отрабатывать операции по освобождению заложников
Отдел специального назначения исправительной колонии №2 Ростова-на-Дону оборудуют макетом здания для отработки операций по освобождению заложников и элементов высотной подготовки. Сведения опубликованы на портале госзакупок.

Исправительная колония №2 ГУФСИН по Ростовской области ищет подрядчика для проведения капитального ремонта, а именно монтажа оборудования для отработки высотной подготовки и операций по освобождению заложников. Рабочим необходимо установить каркасы одноэтажных производственных зданий. В части из них должен быть один лестничный пролет, а в других — несколько. Также предполагается монтаж самих лестниц.

В 2025 году на содержание мостов и переходов Ростова потратят 50,9 млн рублей
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На капитальный ремонт было выделено 1,7 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены к 20 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что на безопасность стадиона «Ростов-Арена» потратят около 60 миллионов рублей.

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