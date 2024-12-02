В ИК-2 Ростова-на-Дону будут отрабатывать операции по освобождению заложников

Posted 2 декабря, 18:49
Published 2 декабря, 18:49
Modified 2 декабря, 18:51
Updated 2 декабря, 18:51
Исправительная колония №2 ГУФСИН по Ростовской области ищет подрядчика для проведения капитального ремонта, а именно монтажа оборудования для отработки высотной подготовки и операций по освобождению заложников. Рабочим необходимо установить каркасы одноэтажных производственных зданий. В части из них должен быть один лестничный пролет, а в других — несколько. Также предполагается монтаж самих лестниц.
На капитальный ремонт было выделено 1,7 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены к 20 декабря 2024 года.
Ранее стало известно, что на безопасность стадиона «Ростов-Арена» потратят около 60 миллионов рублей.