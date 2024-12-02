rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 15:42

Published 2 декабря, 15:42

Modified 2 декабря, 15:42

Updated 2 декабря, 15:42

В Ростове-на-Дону бабушка и внука отравились угарным газом

В Ростове-на-Дону бабушка и внучка отравились угарным газом

2 декабря 2024, 15:42
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону бабушка и внука отравились угарным газом
В частном доме Ростова-на-Дону произошла утечка газа, из-за этого в больницу попали пожилая женщина и несовершеннолетняя девочка, пишет телеграм-канал «Дон24» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вечером 1 декабря на улице Подъездной в Ростове-на-Дону. Бабушка и 13-летняя внучка находились дома и по какой-то причине сразу не почувствовали запах газа. В итоге обе надышались и отравились. Родственниц экстренно госпитализировали в больницу. Врачам удалось их спасти.

Ростовчане обворовывали людей с помощью маркетплейсов и сайтов объявлений
Узнать подробнее

По предварительным данным, в частном доме произошла утечка газа. Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.

Добавим, что официально правоохранительные органы не комментировали инцидент.

Ранее в Ростовской области после пожара в доме нашли тела двух взрослых и младенца.

Читайте также:
Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении врача трубой в РостовеВ Ростове-на-Дону легковой автомобиль выехал на встречку и протаранил грузовикИтоги недели: в Ростове главу Минтранса арестовали за оружие и запретили строить дома
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Газ#Последние новости Ростова на сегодня#Врач#Госпитализация#Угарный газ#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика