В Ростове-на-Дону бабушка и внучка отравились угарным газом

Posted 2 декабря, 15:42
Published 2 декабря, 15:42
Modified 2 декабря, 15:42
Updated 2 декабря, 15:42
Инцидент произошел вечером 1 декабря на улице Подъездной в Ростове-на-Дону. Бабушка и 13-летняя внучка находились дома и по какой-то причине сразу не почувствовали запах газа. В итоге обе надышались и отравились. Родственниц экстренно госпитализировали в больницу. Врачам удалось их спасти.
По предварительным данным, в частном доме произошла утечка газа. Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.
Добавим, что официально правоохранительные органы не комментировали инцидент.
Ранее в Ростовской области после пожара в доме нашли тела двух взрослых и младенца.