В Ростове-на-Дону бабушка и внучка отравились угарным газом

Инцидент произошел вечером 1 декабря на улице Подъездной в Ростове-на-Дону. Бабушка и 13-летняя внучка находились дома и по какой-то причине сразу не почувствовали запах газа. В итоге обе надышались и отравились. Родственниц экстренно госпитализировали в больницу. Врачам удалось их спасти.