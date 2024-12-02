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Posted 2 декабря, 12:45

Published 2 декабря, 12:45

Modified 2 декабря, 12:47

Updated 2 декабря, 12:47

В Ростове-на-Дону легковое авто выехало на встречку и протаранило грузовик

В Ростове-на-Дону легковой автомобиль выехал на встречку и протаранил грузовик

2 декабря 2024, 12:45
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове-на-Дону легковое авто выехало на встречку и протаранило грузовик
В Ростове-на-Дону отечественный легковой автомобиль попал под колеса японского грузовика после того, как вылетел на встречную полосу, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Серьезное ДТП произошло утром 2 декабря на автодороге Северный обход в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, 34-летний водитель машины Lada Priora по время движения свернул на встречную полосу дороги, по которой ехал среднетоннажный грузовой автомобиль Hino Ranger. Транспортные средства столкнулись на полной скорости.

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В Ростове-на-Дону легковое авто выехало на встречку и протаранило грузовикВ Ростове-на-Дону легковое авто выехало на встречку и протаранило грузовик
В Ростове-на-Дону легковое авто выехало на встречку и протаранило грузовик. Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В результате аварии пострадали два человека — водитель и 30-летний пассажир Lada Priora. Их экстренно госпитализировали в больницу. 63-летний автомобилист на Hino Ranger уцелел. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали инцидента.

Ранее зерновоз размозжил легковое авто, вылетевшее на встречку под Азовом.

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