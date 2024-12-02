В Ростове-на-Дону легковой автомобиль выехал на встречку и протаранил грузовик

Posted 2 декабря, 12:45
Published 2 декабря, 12:45
Modified 2 декабря, 12:47
Updated 2 декабря, 12:47
Серьезное ДТП произошло утром 2 декабря на автодороге Северный обход в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, 34-летний водитель машины Lada Priora по время движения свернул на встречную полосу дороги, по которой ехал среднетоннажный грузовой автомобиль Hino Ranger. Транспортные средства столкнулись на полной скорости.
В результате аварии пострадали два человека — водитель и 30-летний пассажир Lada Priora. Их экстренно госпитализировали в больницу. 63-летний автомобилист на Hino Ranger уцелел. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали инцидента.
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