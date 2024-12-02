В Ростове-на-Дону легковой автомобиль выехал на встречку и протаранил грузовик

Серьезное ДТП произошло утром 2 декабря на автодороге Северный обход в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, 34-летний водитель машины Lada Priora по время движения свернул на встречную полосу дороги, по которой ехал среднетоннажный грузовой автомобиль Hino Ranger. Транспортные средства столкнулись на полной скорости.