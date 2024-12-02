В Ростове-на-Дону ограничили проезд по улицам Страны Советов и Орджоникидзе

Posted 2 декабря, 12:49
Published 2 декабря, 12:49
Modified 2 декабря, 12:51
Updated 2 декабря, 12:51
Так, в понедельник, 2 декабря, в Ростове-на-Дону начало действовать ограничение на проезд по улице Страны Советов. До 26 декабря автомобили и другие транспортные средства не смогут передвигаться около здания №5.
А со вторника, 3 декабря, будет запрещен проезд в створе дома №22 по улице Орджоникидзе. Пешеходам также будет нельзя передвигаться рядом с этим зданием. Ограничение будет действовать до 28 января 2025 года.
Добавим, что ограничения начнут действовать в связи с работами на подземных коммуникациях. Вблизи вышеперечисленных зданий будут проверять газопровод.
Ранее стало известно, что с 4 декабря проезд по центральным улицам донской столицы ограничат до лета 2025 года.