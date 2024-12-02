В Ростовской области назначили и. о. прокурора региона

В понедельник, 2 декабря, на сайте правительства Ростовской области опубликовали информацию о заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Одним из докладчиков выступил Александр Гацко. При этом его назвали не первым зампрокурора, а исполняющим обязанности прокурора Ростовской области.