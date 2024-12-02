В Ростовской области назначили и. о. прокурора региона

Posted 2 декабря, 16:34
Published 2 декабря, 16:34
Modified 2 декабря, 16:36
Updated 2 декабря, 16:36
В понедельник, 2 декабря, на сайте правительства Ростовской области опубликовали информацию о заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Одним из докладчиков выступил Александр Гацко. При этом его назвали не первым зампрокурора, а исполняющим обязанности прокурора Ростовской области.
Известно, что корреспондент издания «Город N» дозвонился до пресс-службы областной прокуратуры, в которой подтвердили, что в документах правительства нет описки. Однако сама прокуратура не комментировала данное назначение.
Ранее стало известно, что министерством транспорта Ростовской области временно руководит замминистра Инна Володина. Подробнее о кадровых перестановках в материале RostovGazeta.