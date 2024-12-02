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Posted 2 декабря, 16:34

Published 2 декабря, 16:34

Modified 2 декабря, 16:36

Updated 2 декабря, 16:36

Александр Гацко стал исполняющим обязанности прокурора Ростовской области

В Ростовской области назначили и. о. прокурора региона

2 декабря 2024, 16:34
Фото: 1MI. Александр Гацко стал исполняющим обязанности прокурора Ростовской области
На официальном портале правительства Ростовской области Александра Гацко назвали и.о прокурора региона.

В понедельник, 2 декабря, на сайте правительства Ростовской области опубликовали информацию о заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Одним из докладчиков выступил Александр Гацко. При этом его назвали не первым зампрокурора, а исполняющим обязанности прокурора Ростовской области.

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Известно, что корреспондент издания «Город N» дозвонился до пресс-службы областной прокуратуры, в которой подтвердили, что в документах правительства нет описки. Однако сама прокуратура не комментировала данное назначение.

Ранее стало известно, что министерством транспорта Ростовской области временно руководит замминистра Инна Володина. Подробнее о кадровых перестановках в материале RostovGazeta.

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