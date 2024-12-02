Власти города отменили конкурс на расширение «Ростовского» кладбища

Posted 2 декабря, 17:45
Published 2 декабря, 17:45
Modified 2 декабря, 17:47
Updated 2 декабря, 17:47
Напомним, что управление капитального строительства Ростова-на-Дону искало подрядчика для выполнения работ по расширению территории «Ростовского» кладбища. На реализацию проекта планировали потратить 1,5 миллиарда рублей.
Однако 28 ноября на портале было размещено извещение об отмене определения поставщика. Стоит отметить, что причины завершения поисков неизвестны.
До этого RostovGazeta писала о том, что на «Ростовском» кладбище планируют построить крематорий и колумбарные стены.
Ранее власти Ростовской области выставили на продажу здание у Еврейского кладбища.