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Posted 2 декабря, 17:45

Published 2 декабря, 17:45

Modified 2 декабря, 17:47

Updated 2 декабря, 17:47

Власти города отменили конкурс на расширение «Ростовского» кладбища

Власти города отменили конкурс на расширение «Ростовского» кладбища

2 декабря 2024, 17:45
Фото: 1MI. Власти города отменили конкурс на расширение «Ростовского» кладбища
В Ростове-на-Дону отменили процедуру определения подрядчика, который должен был заниматься строительством второй очереди «Ростовского» кладбища. Решение опубликовано на сайте госзакупок.

Напомним, что управление капитального строительства Ростова-на-Дону искало подрядчика для выполнения работ по расширению территории «Ростовского» кладбища. На реализацию проекта планировали потратить 1,5 миллиарда рублей.

Однако 28 ноября на портале было размещено извещение об отмене определения поставщика. Стоит отметить, что причины завершения поисков неизвестны.

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До этого RostovGazeta писала о том, что на «Ростовском» кладбище планируют построить крематорий и колумбарные стены.

Ранее власти Ростовской области выставили на продажу здание у Еврейского кладбища.

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