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Posted 2 декабря, 09:52

Published 2 декабря, 09:52

Modified 2 декабря, 09:54

Updated 2 декабря, 09:54

Водитель легковушки разгромил остановку в Таганроге

Водитель легковушки разгромил остановку в Таганроге

2 декабря 2024, 09:52
Фото: t.me/taganrog_chp61. Водитель легковушки разгромил остановку в Таганроге
В Таганроге легковушка разбила остановочный комплекс, врезавшись в него. Кадры с места аварии появились в соцсетях 2 декабря.

Фото опубликовано в telegram-канале «Таганрог. Происшествия». Момент самого столкновения автор поста не видел. Он снял только разбитую остановку на улице Морозова и машину с механическими повреждениями на передней части.

Больше всего подписчиков впечатлила прочность остановочного комплекса. После того, как некоторые из них ломались даже после сильного ветра, ситуация с устоявшей остановкой после ДТП удивила многих.

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— Остановка прочная. Впервые вижу такое в Таганроге! — написали в комментариях горожане.

Других поразило, как водитель умудрился попасть в такую аварию.

— Иногда удивляешься мастерству некоторых граждан. Дорогу только сделали, поребрик высотой 20 сантиметров, дорога прямая, 10-12 метров шириной. Что нужно было сделать, чтобы вылететь с дороги на тротуар? Или он гнал между деревьями? — высказались другие. — И это еще даже нет.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Остановка общественного транспорта#Остановка
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