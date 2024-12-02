Водитель легковушки разгромил остановку в Таганроге

Posted 2 декабря, 09:52
Published 2 декабря, 09:52
Modified 2 декабря, 09:54
Updated 2 декабря, 09:54
Фото опубликовано в telegram-канале «Таганрог. Происшествия». Момент самого столкновения автор поста не видел. Он снял только разбитую остановку на улице Морозова и машину с механическими повреждениями на передней части.
Больше всего подписчиков впечатлила прочность остановочного комплекса. После того, как некоторые из них ломались даже после сильного ветра, ситуация с устоявшей остановкой после ДТП удивила многих.
— Остановка прочная. Впервые вижу такое в Таганроге! — написали в комментариях горожане.
Других поразило, как водитель умудрился попасть в такую аварию.
— Иногда удивляешься мастерству некоторых граждан. Дорогу только сделали, поребрик высотой 20 сантиметров, дорога прямая, 10-12 метров шириной. Что нужно было сделать, чтобы вылететь с дороги на тротуар? Или он гнал между деревьями? — высказались другие. — И это еще даже нет.