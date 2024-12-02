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Posted 2 декабря, 18:47

Published 2 декабря, 18:47

Modified 2 декабря, 19:16

Updated 2 декабря, 19:16

За полтора месяца сливочное масло подорожало на 120 рублей в Ростовской области

Сливочное масло подорожало на 120 рублей в Ростовской области

2 декабря 2024, 18:47
Фото: Изображение Midjourney. За полтора месяца сливочное масло подорожало на 120 рублей в Ростовской области
Средняя стоимость килограмма сливочного масла в Ростовской области достигла 995,56 рубля. Сведения опубликованы на сайте Ростовстата.

Согласно исследованию ведомства на 25 ноября 2024 года, в Ростовской области средняя стоимость сливочного масла подскочила до 995,56 рубля за килограмм. С начала октября стоимость выросла на 85,2 рубля.

Самая низкая средняя цена на сливочное масло зафиксирована в Ростове-на-Дону — 975,91 рубля. За полтора месяца стоимость увеличилась на 54,5 рубля. В Сальске масло стоит дороже всего. За килограмм продукта придется отдать в среднем 1065,94 рубля, что на 120,02 рубля больше по сравнению с началом октября.

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До этого RostovGazeta рассказала о том, что будет с ценами на индейку в Ростовской области

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