Сливочное масло подорожало на 120 рублей в Ростовской области

Posted 2 декабря, 18:47
Published 2 декабря, 18:47
Modified 2 декабря, 19:16
Updated 2 декабря, 19:16
Согласно исследованию ведомства на 25 ноября 2024 года, в Ростовской области средняя стоимость сливочного масла подскочила до 995,56 рубля за килограмм. С начала октября стоимость выросла на 85,2 рубля.
Самая низкая средняя цена на сливочное масло зафиксирована в Ростове-на-Дону — 975,91 рубля. За полтора месяца стоимость увеличилась на 54,5 рубля. В Сальске масло стоит дороже всего. За килограмм продукта придется отдать в среднем 1065,94 рубля, что на 120,02 рубля больше по сравнению с началом октября.