Сливочное масло подорожало на 120 рублей в Ростовской области

Самая низкая средняя цена на сливочное масло зафиксирована в Ростове-на-Дону — 975,91 рубля. За полтора месяца стоимость увеличилась на 54,5 рубля. В Сальске масло стоит дороже всего. За килограмм продукта придется отдать в среднем 1065,94 рубля, что на 120,02 рубля больше по сравнению с началом октября.