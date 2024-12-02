Запрет на строительство высоток спровоцирует рост цен на вторичку в Ростове

«Повышение спроса на традиционно более доступное вторичное жилье может спровоцировать рост цен в этом сегменте. Значительным, по моим ожиданиям, он не будет — в городе есть большое количество невыкупленных квартир в новостройках. Поэтому говорить о дефиците жилья в этой ситуации нельзя», — замечает эксперт.