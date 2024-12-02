Запрет на строительство высоток спровоцирует рост цен на вторичку в Ростове

Posted 2 декабря, 16:27
Published 2 декабря, 16:27
Modified 2 декабря, 16:27
Updated 2 декабря, 16:27
По мнению ростовского риелтора Алисы Фоминой, снижение темпов строительства жилых домов в Ростове поможет покупателям обратить внимание на рынок вторичный рынок.
«Повышение спроса на традиционно более доступное вторичное жилье может спровоцировать рост цен в этом сегменте. Значительным, по моим ожиданиям, он не будет — в городе есть большое количество невыкупленных квартир в новостройках. Поэтому говорить о дефиците жилья в этой ситуации нельзя», — замечает эксперт.
Алиса Фомина добавляет, что квартиры в готовых новостройках тоже могут подорожать.
«Скорее всего, самый значительный рост цен будет на небольшие по площади квартиры, которые пользуются большим спросом из-за доступности. А вот жилье из премиум-сегмента по стоимости может и вовсе не измениться. Или изменится незначительно», — замечает риелтор.
Напомним, что временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов с 1 декабря 2024 года. Он объяснил это решение многочисленными обращениями жителей донской столицы на отсутствие социальной инфраструктуры при строительстве жилья.
Слюсарь также сообщил о проведении инвентаризации ранее выданных разрешений. Как долго будет действовать ограничение на выдачу разрешений на строительство высоток, пока не известно.