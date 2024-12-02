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Posted 2 декабря, 16:27

Published 2 декабря, 16:27

Modified 2 декабря, 16:27

Updated 2 декабря, 16:27

В Ростове могут подорожать квартиры на рынке вторичного жилья

Запрет на строительство высоток спровоцирует рост цен на вторичку в Ростове

2 декабря 2024, 16:27
Фото: axazeano/Unsplash. В Ростове могут подорожать квартиры на рынке вторичного жилья
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Эксклюзив
Из-за приостановки выдачи разрешений на строительство жилых домов с 1 декабря по инициативе врио губернатора Ростовской области, интерес покупателей к квартирам на рынке вторичного жилья может увеличиться, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.

По мнению ростовского риелтора Алисы Фоминой, снижение темпов строительства жилых домов в Ростове поможет покупателям обратить внимание на рынок вторичный рынок.

«Повышение спроса на традиционно более доступное вторичное жилье может спровоцировать рост цен в этом сегменте. Значительным, по моим ожиданиям, он не будет — в городе есть большое количество невыкупленных квартир в новостройках. Поэтому говорить о дефиците жилья в этой ситуации нельзя», — замечает эксперт.

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Алиса Фомина добавляет, что квартиры в готовых новостройках тоже могут подорожать.

«Скорее всего, самый значительный рост цен будет на небольшие по площади квартиры, которые пользуются большим спросом из-за доступности. А вот жилье из премиум-сегмента по стоимости может и вовсе не измениться. Или изменится незначительно», — замечает риелтор.

Напомним, что временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов с 1 декабря 2024 года. Он объяснил это решение многочисленными обращениями жителей донской столицы на отсутствие социальной инфраструктуры при строительстве жилья.

Слюсарь также сообщил о проведении инвентаризации ранее выданных разрешений. Как долго будет действовать ограничение на выдачу разрешений на строительство высоток, пока не известно.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жилье#Застройка жилья
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