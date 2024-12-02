Запрет на запуск фейерверков перестал действовать в Ростовской области

Posted 2 декабря, 19:13
Published 2 декабря, 19:13
Modified 2 декабря, 19:15
Updated 2 декабря, 19:15
На Дону с 2022 года действует средний уровень реагирования, который предполагает усиленную охрану общественного порядка.
Вероятно, в связи с этим глава региона подписал указ, запрещающий запускать фейерверки и взрывать петарды. Сначала ограничения ввели с 1 декабря 2023 года до 7 мая. А в конце мая продлили его до 1 декабря 2024-го.
Не исключено, что в этот раз власти области дождутся Нового года, прежде чем снова запрещать использовать пиротехнику. В прошлый раз во время праздника запрет не остановил некоторых жителей ярко и громко отметить наступивший 2024 год.