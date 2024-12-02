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Posted 2 декабря, 19:13

Published 2 декабря, 19:13

Modified 2 декабря, 19:15

Updated 2 декабря, 19:15

Запрет на запуск салютов перестал действовать в Ростовской области

Запрет на запуск фейерверков перестал действовать в Ростовской области

2 декабря 2024, 19:13
Фото: 1MI. Запрет на запуск салютов перестал действовать в Ростовской области
В Ростовской области закончился срок действия указа губернатора о запрете на запуск фейерверков. Со 2 декабря снова можно использовать пиротехнические изделия.

На Дону с 2022 года действует средний уровень реагирования, который предполагает усиленную охрану общественного порядка.

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Вероятно, в связи с этим глава региона подписал указ, запрещающий запускать фейерверки и взрывать петарды. Сначала ограничения ввели с 1 декабря 2023 года до 7 мая. А в конце мая продлили его до 1 декабря 2024-го.

Не исключено, что в этот раз власти области дождутся Нового года, прежде чем снова запрещать использовать пиротехнику. В прошлый раз во время праздника запрет не остановил некоторых жителей ярко и громко отметить наступивший 2024 год.

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