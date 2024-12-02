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Posted 2 декабря, 15:28

Published 2 декабря, 15:28

Modified 2 декабря, 15:29

Updated 2 декабря, 15:29

Журналист Юнашев поделился планами на запуск канала «Юнашев Live»

Журналист Юнашев поделился планами на запуск канала «Юнашев Live»

2 декабря 2024, 15:28
Фото: Пресс-служба News Media Holding.
Политический журналист Александр Юнашев запускает авторский Telegram-канал «Юнашев Live».

Этот новый уникальный проект корреспондента кремлёвского пула с 15-летним опытом работы обещает стать источником самых актуальных и эксклюзивных новостей из закулисья российской политики.

«На днях Владимир Путин спросил меня: „Решили зажечь?“ Благословил, можно сказать, на создание своего Telegram-канала. Так что, друзья, подвезу вам в телеге эксклюзивов», — обещал Александр. Он напомнил, что благодаря богатому опыту работы знает, какие новости привлекают публику. Поэтому всем, кто хочет ясности в новостной повестке, можно подписаться на «Юнашев Live».

Предполагается, что проект будет отличать стилистическая подача эксклюзивных материалов: в основе концепта предполагается не просто поток новостей, а выборка самого актуального и интересного. Канал будет местом, где чиновники отвечают на вопросы, которые другие СМИ задать не осмеливаются, а новости подают в неожиданном ракурсе, невзирая на обилие конкурентов в сфере.

По словам Александра Юнашева, он не собирается посвятить канал псевдоаналитике или левым инсайдам, предпочитая факты, комментарии от депутатов до министров, собственные наблюдения. Любовь к стране, по мнению журналиста, заключается не в слепом восхищении, а в готовности указывать на ошибки и бороться с коррупцией.

Проект «Юнашев Live» представляет собой часть News Media Holding, в который также входит и новостной портал LIFE, где долго работал автор канала. «Пришёл, увидел, спросил — опубликовал», — так Александр излагает принципы своей работы. От президента до депутата — все темы, фигуры и вопросы будут освещаться честно и профессионально, обещает он.

«Почему я уверен в успехе? А почему бы и нет? Никто не думал, что Трамп победит Хиллари, а он победил. Мы создаём канал, которого ещё не было, с новым подходом и свежим взглядом», — заключил создатель канала.

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