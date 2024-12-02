Журналист Юнашев поделился планами на запуск канала «Юнашев Live»

Предполагается, что проект будет отличать стилистическая подача эксклюзивных материалов: в основе концепта предполагается не просто поток новостей, а выборка самого актуального и интересного. Канал будет местом, где чиновники отвечают на вопросы, которые другие СМИ задать не осмеливаются, а новости подают в неожиданном ракурсе, невзирая на обилие конкурентов в сфере.