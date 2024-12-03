Арендодатели в Ростове подняли цены для квартирантов на треть

Примечательно, что спрос на аренду продолжает увеличиваться. Донская столица стала одним из лидеров среди городов России по числу сдаваемых лотов в ноябре. В Ростове прирост достиг 37,7%. На втором месте — Воронеж (+31,7%), а на третьем — Челябинск (+27,4%). Соседний Краснодар по этим показателям оказался на пятом месте после Челябинска. В столице Кубани спрос вырос на 25,5%. А вот Москва и Санкт-Петербург не столь востребованы. По данным сервиса «Яндекс. Аренда», там прирост составил 19,3% и 10,8% соответственно.