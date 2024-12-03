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Posted 3 декабря, 10:06

Published 3 декабря, 10:06

Modified 3 декабря, 10:08

Updated 3 декабря, 10:08

За год аренда квартир в Ростове подорожала на 32%

Арендодатели в Ростове подняли цены для квартирантов на треть

3 декабря 2024, 10:06
Фото: rostovgazeta.ru. За год аренда квартир в Ростове подорожала на 32%
Стоимость аренды в Ростове за год выросла на треть (или 32,4%). В ноябре 2024 года в среднем жилье сдают за 35 тысяч рублей в месяц.

Примечательно, что спрос на аренду продолжает увеличиваться. Донская столица стала одним из лидеров среди городов России по числу сдаваемых лотов в ноябре. В Ростове прирост достиг 37,7%. На втором месте — Воронеж (+31,7%), а на третьем — Челябинск (+27,4%). Соседний Краснодар по этим показателям оказался на пятом месте после Челябинска. В столице Кубани спрос вырос на 25,5%. А вот Москва и Санкт-Петербург не столь востребованы. По данным сервиса «Яндекс. Аренда», там прирост составил 19,3% и 10,8% соответственно.

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Эксперты считают, что число сдаваемого жилья увеличилось из-за «вторички», которую передумали продавать. Предположительно, аналогичная ситуация на рынке недвижимости будет и в следующем году.

Однако несмотря на обилие выбора жилья, сдаваемого в аренду, его все равно не хватает в городах-миллионниках. Спрос на аренду заметно превышает предложение. Первыми расходятся дешевые квартиры, а те, что подороже, ждут арендатора дольше, но влияют на стоимость аренды в городе в целом.

Ранее стало известно, что вызовет подорожание цен на вторичную недвижимость в Ростове.

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