Carlsberg продаст пивоваренный завод в Ростове до конца года

Carlsberg заявил об уходе из России в 2022 году. После этого начались поиски покупателей для заводов «Балтики». Однако летом 2023-го «Балтика» перешла под временное управление Росимущества, что воспринялось собственником акций как кражу бизнеса российскими властями. Теперь пивоваренные заводы вернули датскому холдингу.