Carlsberg продаст пивоваренный завод в Ростове до конца года

Posted 3 декабря, 10:13
Published 3 декабря, 10:13
Modified 3 декабря, 10:15
Updated 3 декабря, 10:15
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря подписал указ о выведении «Балтики» из-под временного управления Росимущества. Это позволит Carlsberg продать пивоваренные заводы. По данным «Ведомостей», компания уже договорилась с частным инвестором о продаже. Предполагаемая сумма сделки составит порядка 30 миллиардов рублей.
Carlsberg заявил об уходе из России в 2022 году. После этого начались поиски покупателей для заводов «Балтики». Однако летом 2023-го «Балтика» перешла под временное управление Росимущества, что воспринялось собственником акций как кражу бизнеса российскими властями. Теперь пивоваренные заводы вернули датскому холдингу.