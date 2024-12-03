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Posted 3 декабря, 10:13

Published 3 декабря, 10:13

Modified 3 декабря, 10:15

Updated 3 декабря, 10:15

Carlsberg продаст пивоваренный завод в Ростове до конца года

Carlsberg продаст пивоваренный завод в Ростове до конца года

3 декабря 2024, 10:13
Фото: Pxhere. Carlsberg продаст пивоваренный завод в Ростове до конца года
У датского холдинга Carlsberg Group появилась юридическая возможность продать актив принадлежащей ему «Балтики». Речь идет о пивоваренном заводе «Южная заря 1974», расположенном на западной окраине Ростова-на-Дону.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря подписал указ о выведении «Балтики» из-под временного управления Росимущества. Это позволит Carlsberg продать пивоваренные заводы. По данным «Ведомостей», компания уже договорилась с частным инвестором о продаже. Предполагаемая сумма сделки составит порядка 30 миллиардов рублей.

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Carlsberg продаст пивоваренный завод в Ростове до конца годаCarlsberg продаст пивоваренный завод в Ростове до конца года
Carlsberg продаст пивоваренный завод в Ростове до конца года. Фото: Яндекс. Карты

Carlsberg заявил об уходе из России в 2022 году. После этого начались поиски покупателей для заводов «Балтики». Однако летом 2023-го «Балтика» перешла под временное управление Росимущества, что воспринялось собственником акций как кражу бизнеса российскими властями. Теперь пивоваренные заводы вернули датскому холдингу.

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