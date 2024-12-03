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Posted 3 декабря, 09:36

Published 3 декабря, 09:36

Modified 3 декабря, 09:38

Updated 3 декабря, 09:38

Двух жителей Украины осудили за шпионаж в Ростове-на-Дону

Двух жителей Украины осудили за шпионаж в Ростове-на-Дону

3 декабря 2024, 09:36
Фото: 1MI. Двух жителей Украины осудили за шпионаж в Ростове-на-Дону
Ростовский областной суд вынес приговор двум гражданам Украины, которые занимались шпионажем и выявляли место расположения военнослужащих и военной техники ВС РФ, сообщает УФСБ России по Ростовской области.

Известно, что украинка Нонна Галка получила задание от военнослужащего ВСУ выяснить место дислокации подразделений ВС России в Запорожской области. После чего она попросила помощи у своего знакомого Виктора Мешнякова в выполнении миссии. Злоумышленники узнали, где располагаются бойцы и военная техника ВС РФ и передали сведения заказчику, действующему в интересах ГУР МОУ, через мессенджеры.

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Ростовский областной суд признал Мешнякова и Галку виновными по статье 276 УК РФ. Они получили 15 лет исправительной колонии строго и общего режима соответственно.

Ранее курьер получил срок за доставку 700 тысяч рублей в Ростовской области.

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