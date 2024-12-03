Двух жителей Украины осудили за шпионаж в Ростове-на-Дону

Posted 3 декабря, 09:36
Published 3 декабря, 09:36
Modified 3 декабря, 09:38
Updated 3 декабря, 09:38
Известно, что украинка Нонна Галка получила задание от военнослужащего ВСУ выяснить место дислокации подразделений ВС России в Запорожской области. После чего она попросила помощи у своего знакомого Виктора Мешнякова в выполнении миссии. Злоумышленники узнали, где располагаются бойцы и военная техника ВС РФ и передали сведения заказчику, действующему в интересах ГУР МОУ, через мессенджеры.
Ростовский областной суд признал Мешнякова и Галку виновными по статье 276 УК РФ. Они получили 15 лет исправительной колонии строго и общего режима соответственно.
Ранее курьер получил срок за доставку 700 тысяч рублей в Ростовской области.