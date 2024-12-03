Двух жителей Украины осудили за шпионаж в Ростове-на-Дону

Известно, что украинка Нонна Галка получила задание от военнослужащего ВСУ выяснить место дислокации подразделений ВС России в Запорожской области. После чего она попросила помощи у своего знакомого Виктора Мешнякова в выполнении миссии. Злоумышленники узнали, где располагаются бойцы и военная техника ВС РФ и передали сведения заказчику, действующему в интересах ГУР МОУ, через мессенджеры.