“Ридус» сообщает, что эксперт напомнил: нелегальные мигранты используют Мексику, чтобы попасть в Америку. Недавно между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум состоялся телефонный разговор, в котором затрагивалась необходимость контроля за потоком нелегальных мигрантов. Хотя Россия конкретно в обсуждении не фигурировала, стоит отметить, что ранее ФБР задержало граждан Узбекистана по подозрению в терроризме. Они прибыли в США через Мексику. Узбекистан, как и Россия, является бывшей республикой СССР. Таким образом, Вашингтон склонен рассматривать всех в этом контексте одинаково. Мексика, скорее всего, примет строгие меры против тех, кто приезжает из недружественных стран. У США есть значительные экономические рычаги воздействия на власти Мексики, добавил эксперт.