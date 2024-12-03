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Posted 3 декабря, 08:03

Published 3 декабря, 08:03

Modified 3 декабря, 08:05

Updated 3 декабря, 08:05

Эксперт прокомментировал ситуацию с российскими туристами в Мексике

3 декабря 2024, 08:03
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал, что Мексика не пропускает туристов из Российской Федерации по просьбе Америки.

Ридус» сообщает, что эксперт напомнил: нелегальные мигранты используют Мексику, чтобы попасть в Америку. Недавно между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум состоялся телефонный разговор, в котором затрагивалась необходимость контроля за потоком нелегальных мигрантов. Хотя Россия конкретно в обсуждении не фигурировала, стоит отметить, что ранее ФБР задержало граждан Узбекистана по подозрению в терроризме. Они прибыли в США через Мексику. Узбекистан, как и Россия, является бывшей республикой СССР. Таким образом, Вашингтон склонен рассматривать всех в этом контексте одинаково. Мексика, скорее всего, примет строгие меры против тех, кто приезжает из недружественных стран. У США есть значительные экономические рычаги воздействия на власти Мексики, добавил эксперт.

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