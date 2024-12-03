Елена Кожухова: Дети и подростки должны знать историю своего города

Posted 3 декабря, 13:21
Published 3 декабря, 13:21
Modified 3 декабря, 13:23
Updated 3 декабря, 13:23
Еще несколько лет назад в донской столице говорили о создании проекта музейного комплекса «Россия — Моя История», который активно продвигала заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова. Сегодня музейный комплекс продолжает расширяться и помогает воспитывать ростовскую молодежь.
В годовщину первого освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в городе открылся музей истории города.
Музей разместился в одном из зданий по улице Шаумяна, 65. В день открытия первого городского музея заработали сразу три зала. В каждом из них своя тема и своя экспозиция, где воплощен дух того, или иного времени. Первые два зала объединены историей города, начиная со второй половины XIX века до первой половины XX-го. Третий зал полностью отдан периоду специальной военной операции.
Музей истории города Ростова-на-Дону появился благодаря заслуженному работнику культуры РФ, почетному радисту России Елене Петровне Смирновой. Именно она стала идейным вдохновителем его создания.
Все музейные реликвии в надежных руках и будут бережно храниться в выставочных залах.
— Отдельная благодарность руководителям ПАО «Роствертол», Ростсельмаш и «Группы Агроком» за участие в создании современных интерактивных экспозиций, — добавляет Елена Кожухова. — Вместе мы не только сохраняем, но и приумножаем культурное наследие нашего города.
По мнению заместителя главы администрации Ростова Елены Кожуховой, дети и подростки просто обязаны знать историю своей страны и своего города.
—Особо хотелось отметить выставку, которая проходила в Ростовском областном музее краеведения — «Пришел я к вам с любовью». Она состоялась в рамках 275-летия Ростова и была посвящена небесному покровителю нашего города, в честь которого город и получил свое название, — святителю Димитрию Ростовскому, — говорит замглавы Ростова-на-Дону по социальным вопросам.
Димитрий Ростовский был причислен к лику святых в 1757 году, его канонизация была отмечена спуском на воду и освящением мощнейшего на то время 100 — пушечного корабля «Святой Димитрий Ростовский», а также строительством Крепости святого Димитрия Ростовского, с которой ведёт свою историю город Ростов-на-Дону.
На экспозиции было представлено более ста экспонатов, связанных со святителем Димитрием и его эпохой. Это старинные книги, иконы, картины, гравюры, облачения, паломнические реликвии, произведения декоративно-прикладного искусства. Димитрий Ростовский — один из самых образованных людей своего времени, известный церковный писатель и просветитель, внесший бесценный вклад в отечественную культуру.
В Ростове-на-Дону много различных памятников и архитектурных объектов, 12 из которых были отремонтированы в текущем году городским Центром охраны памятников.