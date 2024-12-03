ФК «Ростов» накопил миллионные долги перед городом за землю

Posted 3 декабря, 12:35
Published 3 декабря, 12:35
Modified 3 декабря, 12:37
Updated 3 декабря, 12:37
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск Департамента имущественно-земельных отношений к футбольному клубу «Ростов». Организация вовремя не выплатила 4,6 миллиона рублей за аренду земельного участка и теперь должна также заплатить пени в размере 2,1 миллиона рублей. Общая сумма задолженности составляет 6,7 миллиона рублей.
По информации издания «Коммерсантъ Юг», в 2021 году ФК «Ростов» арендовал землю на улице Пойменной под строительство тренировочной базы. Однако в период с апреля 2023 года по сентябрь 2024 года клуб не вносил платежи.
Добавим, что предварительное заседания арбитражного суда по этому делу пройдет 16 декабря.
Ранее ФК «Ростов» потратил на услуги стюардов более трех миллионов рублей.