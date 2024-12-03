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Posted 3 декабря, 12:35

Published 3 декабря, 12:35

Modified 3 декабря, 12:37

Updated 3 декабря, 12:37

ФК «Ростов» должен городу более 6 миллионов рублей за аренду земли

ФК «Ростов» накопил миллионные долги перед городом за землю

3 декабря 2024, 12:35
Фото: ФК «Ростов». ФК «Ростов» должен городу более 6 миллионов рублей за аренду земли
Департамент имущественно-земельных отношений города подал иск в Арбитражный суд Ростовской области на футбольный клуб «Ростов» за долг по аренде земли. Соответствующая документация опубликована в картотеке суда.

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск Департамента имущественно-земельных отношений к футбольному клубу «Ростов». Организация вовремя не выплатила 4,6 миллиона рублей за аренду земельного участка и теперь должна также заплатить пени в размере 2,1 миллиона рублей. Общая сумма задолженности составляет 6,7 миллиона рублей.

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По информации издания «Коммерсантъ Юг», в 2021 году ФК «Ростов» арендовал землю на улице Пойменной под строительство тренировочной базы. Однако в период с апреля 2023 года по сентябрь 2024 года клуб не вносил платежи.

Добавим, что предварительное заседания арбитражного суда по этому делу пройдет 16 декабря.

Ранее ФК «Ростов» потратил на услуги стюардов более трех миллионов рублей.

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