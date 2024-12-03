Грохот перебудил целый район Ростова. Что произошло?

Posted 3 декабря, 13:18
Published 3 декабря, 13:18
Modified 3 декабря, 13:21
Updated 3 декабря, 13:21
Напомним, что 1 декабря закончился срок действия указа губернатора Ростовской области о запрете на запуск фейерверков. Теперь жители региона снова могут использовать пиротехнические изделия. Что они и сделали.
Первые вспышки салюта заметили уже вечером 2 декабря в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Горожане установили фейерверки посреди парковки и запустили их. От сильного грохота пиротехники завыла сигнализация рядом стоящих автомобилей. Возможно, люди отмечали какой-то праздник, а может быть просто решили порадовать себя.
Ростовчане сообщили, что грохот фейерверков, конечно, мало кого испугал, но многих перебудил. Жители города усомнились в том, что мораторий на фейерверки, который ввел экс-губернатор Василий Голубев, кого-то останавливал: «Можно подумать, кого-то штрафовали», «А поругать-то уже и не получится».
Ранее стало известно, что каждый четвертый житель Ростова боится фейерверков из-за беспилотников.