Грохот перебудил целый район Ростова. Что произошло?

Первые вспышки салюта заметили уже вечером 2 декабря в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Горожане установили фейерверки посреди парковки и запустили их. От сильного грохота пиротехники завыла сигнализация рядом стоящих автомобилей. Возможно, люди отмечали какой-то праздник, а может быть просто решили порадовать себя.