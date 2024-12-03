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Posted 3 декабря, 13:18

Published 3 декабря, 13:18

Modified 3 декабря, 13:21

Updated 3 декабря, 13:21

Жители Ростова-на-Дону массово запускают салюты после отмены запрета

Грохот перебудил целый район Ростова. Что произошло?

3 декабря 2024, 13:18
Фото: 1MI. видео то suvorivskyzhk. Жители Ростова-на-Дону массово запускают салюты после отмены запрета

Жители Ростова-на-Дону запускают фейерверки после отмены запрета

В Ростовской области 1 декабря закончилось действие запрета на использование пиротехнических изделий. Этим же вечером жители Ростова-на-Дону вышли на улицы, чтобы запустить вновь разрешенные фейерверки, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Суворовский Ростов-на-Дону».

Напомним, что 1 декабря закончился срок действия указа губернатора Ростовской области о запрете на запуск фейерверков. Теперь жители региона снова могут использовать пиротехнические изделия. Что они и сделали.

Первые вспышки салюта заметили уже вечером 2 декабря в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Горожане установили фейерверки посреди парковки и запустили их. От сильного грохота пиротехники завыла сигнализация рядом стоящих автомобилей. Возможно, люди отмечали какой-то праздник, а может быть просто решили порадовать себя.

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Ростовчане сообщили, что грохот фейерверков, конечно, мало кого испугал, но многих перебудил. Жители города усомнились в том, что мораторий на фейерверки, который ввел экс-губернатор Василий Голубев, кого-то останавливал: «Можно подумать, кого-то штрафовали», «А поругать-то уже и не получится».

Ранее стало известно, что каждый четвертый житель Ростова боится фейерверков из-за беспилотников.

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