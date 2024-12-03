Хакеры атакуют топливно-энергетические компании Юга России

Posted 3 декабря, 10:05
Published 3 декабря, 10:05
Modified 3 декабря, 10:07
Updated 3 декабря, 10:07
Согласно аналитическим данным, чаще всего хакеры используют DDoS-атаки. С их помощью они блокируют интернет-ресурсы, нарушая деятельность компании на нескольких уровнях. Атака происходит за счет отправки огромного количества запросов на сайт в короткий промежуток времени. Поэтому иногда организация не в состоянии оперативно распределить нагрузку на другие сервера или сотрудников.
По мнению киберспециалистов, главная причина участившихся кибератак кроется в значимости работы компаний энергетической сферы в осенне-зимний период.
Подвергались DDoS-атакам в октябре и энергетические организации Юга. Например на ресурсы ТЭК нашего региона и Поволжья совершено более 20% атак от общего количества по всей России.
Эксперты говорят, что за 10 месяцев текущего года сфера ТЭК вошла в пятерку наиболее подверженных DDoS-атакам отраслей в России и донском регионе. Также в пятерку наиболее атакованных сфер вошли ИТ и телеком, промышленность, финансы, транспорт и госсектор.