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Posted 3 декабря, 10:05

Published 3 декабря, 10:05

Modified 3 декабря, 10:07

Updated 3 декабря, 10:07

Хакеры атакуют топливно-энергетические компании Юга России

Хакеры атакуют топливно-энергетические компании Юга России

3 декабря 2024, 10:05
Фото: Пресс-служба МТС.
Эксперты из компании RED Security, которая занимается кибербезопасностью, зафиксировали в октябре резкий всплеск кибератак на веб-ресурсы топливно-энергетических компаний. В сравнении со среднемесячным показателем предыдущих месяцев текущего года, количество атак увеличилось в 3 раза.

Согласно аналитическим данным, чаще всего хакеры используют DDoS-атаки. С их помощью они блокируют интернет-ресурсы, нарушая деятельность компании на нескольких уровнях. Атака происходит за счет отправки огромного количества запросов на сайт в короткий промежуток времени. Поэтому иногда организация не в состоянии оперативно распределить нагрузку на другие сервера или сотрудников.

По мнению киберспециалистов, главная причина участившихся кибератак кроется в значимости работы компаний энергетической сферы в осенне-зимний период.
Подвергались DDoS-атакам в октябре и энергетические организации Юга. Например на ресурсы ТЭК нашего региона и Поволжья совершено более 20% атак от общего количества по всей России.

Эксперты говорят, что за 10 месяцев текущего года сфера ТЭК вошла в пятерку наиболее подверженных DDoS-атакам отраслей в России и донском регионе. Также в пятерку наиболее атакованных сфер вошли ИТ и телеком, промышленность, финансы, транспорт и госсектор.

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