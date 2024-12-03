Хакеры атакуют топливно-энергетические компании Юга России

Согласно аналитическим данным, чаще всего хакеры используют DDoS-атаки. С их помощью они блокируют интернет-ресурсы, нарушая деятельность компании на нескольких уровнях. Атака происходит за счет отправки огромного количества запросов на сайт в короткий промежуток времени. Поэтому иногда организация не в состоянии оперативно распределить нагрузку на другие сервера или сотрудников.