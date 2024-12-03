«Хвост собаке рубить»: Слюсарь объяснил иск МинЖКХ Ростовской области к регоператору

Posted 3 декабря, 14:27
Published 3 декабря, 14:27
Modified 3 декабря, 14:32
Updated 3 декабря, 14:32
По словам главы региона, компания уже получила шесть предупреждений от министерства ЖКХ, а также предложение о расторжении контракта. Однако ситуация не улучшилась, жалобы жителей продолжают поступать. Теперь решается вопрос о замене компании и о том, кто во время судебного процесса будет исполнять обязательства по вывозу отходов.
«Хотел бы вам поверить и дать какой-то шанс, но я понимаю, что он ни к чему не приведет, мы просто продлим из жалости и хвост собаке будем по частям рубить, а закончится все тем же самым», — обратился к компании врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он также добавил, что для всей Ростовской области нужно создать план, который должен включать вывоз строительного мусора, достаточное количество контейнеров и изменения в законодательстве.
Напомним, что жители Ростовской области жалуются на работу регоператора и на вывоз мусора в регионе. Врио губернатора Юрий Слюсарь во время поездки в город Шахты смог наглядно убедиться в том, что мусорная проблема в регионе требует незамедлительного решения.