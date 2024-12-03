«Хвост собаке рубить»: Слюсарь объяснил иск МинЖКХ Ростовской области к регоператору

«Хотел бы вам поверить и дать какой-то шанс, но я понимаю, что он ни к чему не приведет, мы просто продлим из жалости и хвост собаке будем по частям рубить, а закончится все тем же самым», — обратился к компании врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.