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Posted 3 декабря, 14:27

Published 3 декабря, 14:27

Modified 3 декабря, 14:32

Updated 3 декабря, 14:32

Министерство ЖКХ Ростова подало в суд на регоператора «Экострой-Дон» из-за мусора

«Хвост собаке рубить»: Слюсарь объяснил иск МинЖКХ Ростовской области к регоператору

3 декабря 2024, 14:27
Фото: donland.ru. видо t.me/Yuri_Slusar. Министерство ЖКХ Ростова подало в суд на регоператора «Экострой-Дон» из-за мусора

Министерство ЖКХ Ростовской области через суд разорвет контракт с регоператором

Министерство ЖКХ Ростовской области подало в суд иск о расторжении договора с регоператором «Экострой-Дон» из-за жалоб жителей на мусор. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, компания уже получила шесть предупреждений от министерства ЖКХ, а также предложение о расторжении контракта. Однако ситуация не улучшилась, жалобы жителей продолжают поступать. Теперь решается вопрос о замене компании и о том, кто во время судебного процесса будет исполнять обязательства по вывозу отходов.

«Хотел бы вам поверить и дать какой-то шанс, но я понимаю, что он ни к чему не приведет, мы просто продлим из жалости и хвост собаке будем по частям рубить, а закончится все тем же самым», — обратился к компании врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он также добавил, что для всей Ростовской области нужно создать план, который должен включать вывоз строительного мусора, достаточное количество контейнеров и изменения в законодательстве.

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Напомним, что жители Ростовской области жалуются на работу регоператора и на вывоз мусора в регионе. Врио губернатора Юрий Слюсарь во время поездки в город Шахты смог наглядно убедиться в том, что мусорная проблема в регионе требует незамедлительного решения.

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