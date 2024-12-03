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Posted 3 декабря, 06:08

Published 3 декабря, 06:08

Modified 3 декабря, 06:10

Updated 3 декабря, 06:10

Из-за новогоднего забега 1 января перекроют центральные улицы Ростова-на-Дону

Из-за новогоднего забега 1 января перекроют центральные улицы Ростова-на-Дону

3 декабря 2024, 06:08
Фото: 1MI. Из-за новогоднего забега 1 января перекроют центральные улицы Ростова-на-Дону
В Ростове изменится схема движения на некоторых центральных улицах 1 января. Тем утром проведут традиционный новогодний забег, сообщается на сайте городской администрации.

Старт участников запланирован от главной елки в парке Максима Горького со стороны улицы Большой Садовой. Спортсмены по аллее парка направятся к улице Пушкинской, по пешеходной части аллеи доберутся до проспекта Театрального, развернутся обратно и финишируют у Донской публичной библиотеки в переулке Университетском.

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Во время забега участники пересекут проезжие части на проспекте Ворошиловском и Кировском, улице Чехова, переулках Нахичеванском и Крепостном. Все дороги, на которых могут оказаться бегуны, с 10:00 до 12:00 мск закроют для движения транспорта.

«Побегай 1 января» проводится в Ростове не первый год и каждый раз собирает вместе тысячи любителей активного отдыха, любителей и профессионалов в беге. На акцию приходят целыми семьями, от мала до велика. Некоторые наряжаются в праздничные костюмы.

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#Евгения Волкова#Спорт#Ростов-на-Дону#Городская администрация#Активный отдых#Семьи#Новогодний забег#Бег
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