Из-за новогоднего забега 1 января перекроют центральные улицы Ростова-на-Дону

Posted 3 декабря, 06:08
Published 3 декабря, 06:08
Modified 3 декабря, 06:10
Updated 3 декабря, 06:10
Старт участников запланирован от главной елки в парке Максима Горького со стороны улицы Большой Садовой. Спортсмены по аллее парка направятся к улице Пушкинской, по пешеходной части аллеи доберутся до проспекта Театрального, развернутся обратно и финишируют у Донской публичной библиотеки в переулке Университетском.
Во время забега участники пересекут проезжие части на проспекте Ворошиловском и Кировском, улице Чехова, переулках Нахичеванском и Крепостном. Все дороги, на которых могут оказаться бегуны, с 10:00 до 12:00 мск закроют для движения транспорта.
«Побегай 1 января» проводится в Ростове не первый год и каждый раз собирает вместе тысячи любителей активного отдыха, любителей и профессионалов в беге. На акцию приходят целыми семьями, от мала до велика. Некоторые наряжаются в праздничные костюмы.