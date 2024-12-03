Из-за новогоднего забега 1 января перекроют центральные улицы Ростова-на-Дону

«Побегай 1 января» проводится в Ростове не первый год и каждый раз собирает вместе тысячи любителей активного отдыха, любителей и профессионалов в беге. На акцию приходят целыми семьями, от мала до велика. Некоторые наряжаются в праздничные костюмы.