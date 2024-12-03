Из-за пьяного друга мужчина выпал из лодки в Ростовской области. Тело не могут найти

Posted 3 декабря, 09:46
Published 3 декабря, 09:46
Modified 3 декабря, 09:48
Updated 3 декабря, 09:48
В тот день двое приятелей плавали на лодке «Касатка-610» в районе хутора Казачий Ерик и станицы Елизаветинской. Капитан маломерного судна в какой-то момент выполнил маневр. Пассажир оказался за бортом в ледяной воде. Средств спасения у него не было.
Когда о происшествии узнали в полиции, капитана судна задержали. Тело выпавшего товарища так и не нашли. Спасатели продолжают поиски третий день.
Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (ЗМСУТ), в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасного движения водного транспорта, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этой статьи, — до 12 лет лишения свободы.
Ранее RostovGazeta сообщала о трупе кабана, найденном в моторной лодке одного из жителей Ростовской области. Мужчина прятал тушу в носовой части лодки, когда полицейские решили проверить у него документы и обнаружили сюрприз на судне.