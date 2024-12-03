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Posted 3 декабря, 09:46

Published 3 декабря, 09:46

Modified 3 декабря, 09:48

Updated 3 декабря, 09:48

Из-за пьяного товарища мужчина выпал из лодки в Ростовской области. Тело не могут най

Из-за пьяного друга мужчина выпал из лодки в Ростовской области. Тело не могут найти

3 декабря 2024, 09:46
Фото: 1MI. Из-за пьяного товарища мужчина выпал из лодки в Ростовской области. Тело не могут най

Мужчина выпал из моторной лодки в реку Дон и пропал без вести

Третьи сутки ищут мужчину, выпавшего с моторной лодки в реку Дон в Ростовской области. ЧП случилось 1 декабря в Азовском районе.

В тот день двое приятелей плавали на лодке «Касатка-610» в районе хутора Казачий Ерик и станицы Елизаветинской. Капитан маломерного судна в какой-то момент выполнил маневр. Пассажир оказался за бортом в ледяной воде. Средств спасения у него не было.

Когда о происшествии узнали в полиции, капитана судна задержали. Тело выпавшего товарища так и не нашли. Спасатели продолжают поиски третий день.

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Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (ЗМСУТ), в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасного движения водного транспорта, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этой статьи, — до 12 лет лишения свободы.

Ранее RostovGazeta сообщала о трупе кабана, найденном в моторной лодке одного из жителей Ростовской области. Мужчина прятал тушу в носовой части лодки, когда полицейские решили проверить у него документы и обнаружили сюрприз на судне.

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