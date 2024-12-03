Из-за пьяного друга мужчина выпал из лодки в Ростовской области. Тело не могут найти

В тот день двое приятелей плавали на лодке «Касатка-610» в районе хутора Казачий Ерик и станицы Елизаветинской. Капитан маломерного судна в какой-то момент выполнил маневр. Пассажир оказался за бортом в ледяной воде. Средств спасения у него не было.