Карту жителя Ростовской области могут ввести в течении года

Он рассказал, что новая карта будет использоваться для различных целей: станет частью программы лояльности для жителей Ростовской области, будет идентификатором льгот в аптечной сфере и позволит оплачивать проезд в общественном транспорте. Алексей Торицын отметил, что это позволит существенно улучшить жизнь граждан и поможет местным властям сэкономить бюджетные средства. В настоящее время более 400 тысяч человек в регионе уже пользуются картой «Простор».