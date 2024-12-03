Карту жителя Ростовской области могут ввести в течении года

Posted 3 декабря, 15:23
Published 3 декабря, 15:23
Modified 3 декабря, 15:25
Updated 3 декабря, 15:25
Он рассказал, что новая карта будет использоваться для различных целей: станет частью программы лояльности для жителей Ростовской области, будет идентификатором льгот в аптечной сфере и позволит оплачивать проезд в общественном транспорте. Алексей Торицын отметил, что это позволит существенно улучшить жизнь граждан и поможет местным властям сэкономить бюджетные средства. В настоящее время более 400 тысяч человек в регионе уже пользуются картой «Простор».
Контракт между городскими властями и компанией ООО «АРПС» заключили в 2016 году на 12 лет. В рамках этого контракта был налажен выпуск транспортных карт, внедрена система их пополнения и безналичной оплаты проезда, а также запущена в городском транспорте система бесконтактной оплаты проезда. Объем инвестиций в запуск проекта составил 130 миллионов рублей.
Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на многочасовое ожидание автобусов.