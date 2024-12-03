rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 15:23

Published 3 декабря, 15:23

Modified 3 декабря, 15:25

Updated 3 декабря, 15:25

Карта жителя Ростовской области появится в течение года

Карту жителя Ростовской области могут ввести в течении года

3 декабря 2024, 15:23
Фото: donland.ru. Карта жителя Ростовской области появится в течение года
В Ростовской области в течении года планируется ввести карту жителя региона на базе транспортной карты «Простор». Об этом сообщил «Коммерсанту» заместитель генерального директора транспортного оператора «Агентство развития платежных систем» Алексей Торицын.

Он рассказал, что новая карта будет использоваться для различных целей: станет частью программы лояльности для жителей Ростовской области, будет идентификатором льгот в аптечной сфере и позволит оплачивать проезд в общественном транспорте. Алексей Торицын отметил, что это позволит существенно улучшить жизнь граждан и поможет местным властям сэкономить бюджетные средства. В настоящее время более 400 тысяч человек в регионе уже пользуются картой «Простор».

С 2025 года туристический налог появится в Таганроге
Узнать подробнее
планируется внедрение новой карты для жителей региона на основе транспортной карты «Простор»планируется внедрение новой карты для жителей региона на основе транспортной карты «Простор»
планируется внедрение новой карты для жителей региона на основе транспортной карты «Простор». Фото: donland.ru

Контракт между городскими властями и компанией ООО «АРПС» заключили в 2016 году на 12 лет. В рамках этого контракта был налажен выпуск транспортных карт, внедрена система их пополнения и безналичной оплаты проезда, а также запущена в городском транспорте система бесконтактной оплаты проезда. Объем инвестиций в запуск проекта составил 130 миллионов рублей.

Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на многочасовое ожидание автобусов.

Читайте также:
Правозащитник рассказал, почему в Ростовской области не удается победить коррупциюДвух жителей Украины осудили за шпионаж в Ростове-на-Дону«Кому они помешали?»: ростовчане требуют сохранить ларьки с шаурмой у ЦГБ
#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Льготы#Граждане#Оплата проезда#Местные власти#Бюджетные средства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика