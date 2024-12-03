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Posted 3 декабря, 09:39

Published 3 декабря, 09:39

Modified 3 декабря, 09:41

Updated 3 декабря, 09:41

«Кому они помешали?»: ростовчане требуют сохранить ларьки с шаурмой у ЦГБ

«Кому они помешали?»: ростовчане требуют сохранить ларьки с шаурмой у ЦГБ

3 декабря 2024, 09:39
Фото: rostovgazeta.ru. «Кому они помешали?»: ростовчане требуют сохранить ларьки с шаурмой у ЦГБ
Жители Ростова-на-Дону не хотят ликвидации «шаурмичных» в районе ЦГБ. Своими доводами против закрытия ларьков горожане поделились в Сети.

Напомним, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил закрыть часть «шаурмичных» в районе ЦГБ на Ворошиловском проспекте. По его мнению, вместо вредного фастфуда можно разместить торговые точки с местной фермерской продукцией, например, с колбасами или льняным маслом.

В этот раз предложение властей некоторых жителей не устроило. Они считают, что шаурма на ЦГБ стала деталью культуры города, от которой нельзя избавляться: «Шаурма теперь национальное казачье блюдо!».

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«Всю жизнь они там были, кому помешали? Студенты льняное масло будут кушать?», — интересуется ростовчанин.

«Оставьте едальни в покое. Люди своим кошельком проголосуют, куда им тратиться. Лучше займитесь парковкой в два ряда, там (на Ворошиловском) нужно порядок навести», — добавил пользователь.

Ранее ростовчане поддержали массовую проверку разрешений на строительство.

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