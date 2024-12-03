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Posted 3 декабря, 05:40

Published 3 декабря, 05:40

Modified 3 декабря, 05:40

Updated 3 декабря, 05:40

Курьер получил срок за доставку 700 тысяч рублей в Ростовской области

Курьер получил срок за доставку 700 тысяч рублей в Ростовской области

3 декабря 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney. Курьер получил срок за доставку 700 тысяч рублей в Ростовской области
Жителя Ростовской области, который забирал деньги у обманутых пенсионеров и приносил их мошенникам, осудили на четыре года, сообщает прокуратура региона.

Известно, что в июле 2024 года несколько мошенников-сообщников звонили пожилым людям и вымогали у них деньги. Они представлялись знакомыми или медработниками и сообщали о том, что якобы произошло ДТП с участием их близкого человека. Обманщики требовали оплатить лечение пострадавших.

Всего мошенникам удалось обмануть трех жителей Каменска-Шахтинского на сумму свыше 700 тысяч рублей. Люди передавали эти денежные средства через курьера, который и приносил их своим сообщникам. Доставщиком оказался 41-летний житель Ростовской области.

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Каменский районный суд признал курьера виновным в совершении преступления по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ, а также приговорил его к четырем годам исправительной колонии строгого режима.

До этого прокуроры возбудили уголовное дело из-за пожара в Ростовской области, в котором погиб младенец.

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