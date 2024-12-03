Курьер получил срок за доставку 700 тысяч рублей в Ростовской области

Известно, что в июле 2024 года несколько мошенников-сообщников звонили пожилым людям и вымогали у них деньги. Они представлялись знакомыми или медработниками и сообщали о том, что якобы произошло ДТП с участием их близкого человека. Обманщики требовали оплатить лечение пострадавших.