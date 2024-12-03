Мораторий для застройщиков в Ростове позволит распродать полупустые новостройки

«Пока выдачу разрешений приостановили, в Ростове практически перестанет увеличиваться количество строящихся жилых площадей. А это значит, что желающим купить жилье придется обратить свое внимание на те самые новостройки, квартиры в которых выкуплены не полностью. Возможно, в конечном итоге там все выкупят, но это будет зависеть от множества факторов», — говорит Алиса Фомина.