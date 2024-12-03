Мораторий для застройщиков в Ростове позволит распродать полупустые новостройки

Posted 3 декабря, 13:48
Published 3 декабря, 13:48
Modified 3 декабря, 13:50
Updated 3 декабря, 13:50
По словам ростовского риелтора Алисы Фоминой, при сниженных темпах строительства покупатели с большей вероятностью будут обращать внимание на квартиры в уже готовых новостройках.
Тенденция на пустующие квадратные метры и опережающую объемы продаж скорость строительства сохраняется с 2023 года. Об этом еще в октябре в эфире программы «Взлетная полоса» заявлял министр строительства региона Юрий Сильвестров.
«Пока выдачу разрешений приостановили, в Ростове практически перестанет увеличиваться количество строящихся жилых площадей. А это значит, что желающим купить жилье придется обратить свое внимание на те самые новостройки, квартиры в которых выкуплены не полностью. Возможно, в конечном итоге там все выкупят, но это будет зависеть от множества факторов», — говорит Алиса Фомина.
Ранее RostovGazeta писала о том, что стройнадзор Ростовской области подал в суд на застройщика ЖК «Город у реки».