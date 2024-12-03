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Posted 3 декабря, 13:48

Published 3 декабря, 13:48

Modified 3 декабря, 13:50

Updated 3 декабря, 13:50

Полупустые новостройки в Ростове могут перестать существовать

Мораторий для застройщиков в Ростове позволит распродать полупустые новостройки

3 декабря 2024, 13:48
Фото: tfcygv79/Unsplash. Полупустые новостройки в Ростове могут перестать существовать
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Эксклюзив
Заморозка выдачи разрешений на строительство жилых домов в Ростове с 1 декабря позволит сократить количество невыкупленных площадей в новостройках, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.

По словам ростовского риелтора Алисы Фоминой, при сниженных темпах строительства покупатели с большей вероятностью будут обращать внимание на квартиры в уже готовых новостройках.

Тенденция на пустующие квадратные метры и опережающую объемы продаж скорость строительства сохраняется с 2023 года. Об этом еще в октябре в эфире программы «Взлетная полоса» заявлял министр строительства региона Юрий Сильвестров.

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«Пока выдачу разрешений приостановили, в Ростове практически перестанет увеличиваться количество строящихся жилых площадей. А это значит, что желающим купить жилье придется обратить свое внимание на те самые новостройки, квартиры в которых выкуплены не полностью. Возможно, в конечном итоге там все выкупят, но это будет зависеть от множества факторов», — говорит Алиса Фомина.

Ранее RostovGazeta писала о том, что стройнадзор Ростовской области подал в суд на застройщика ЖК «Город у реки».

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жилье#Застройка жилья
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