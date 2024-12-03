Новогоднее оформление донской столицы обсудили в городской администрации

Напомним, что в преддверии празднования 2024 года. контракт на украшение города составлял 59,8 миллиона рублей. В эту сумму входили работы по изготовлению, монтажу и демонтажу праздничных элементов. которые должны полностью светиться в темное время суток. Также было предусмотрено оформление Ворошиловского моста и мост на проспекте Стачки световыми консолями «Вихрь» и много чего еще. Так что можно сказать с уверенностью, что на Новый год донская столица не останется без праздничного настроения и неукрашенных улиц.