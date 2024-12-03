rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 16:52

Published 3 декабря, 16:52

Modified 3 декабря, 16:54

Updated 3 декабря, 16:54

Новогоднее оформление донской столицы обсудили в городской администрации

Новогоднее оформление донской столицы обсудили в городской администрации

3 декабря 2024, 16:52
Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону.
Новый год — это, пожалуй, самый любимый праздник ростовчан. Его ждут практически все жители нашего города, веря в волшебство. И все стремятся создать праздничную атмосферу в своих домах.

И власти города приступили к новогоднему оформлению улиц, парков и скверов Ростова-на-Дону. Эту тему обсудили сегодня на расширенном заседании, которое провел глава администрации города Алексей Логвиненко.

Как отметил глава администрации города, в этом году в связи со сложившейся ситуацией было принято решение не тратить деньги городского бюджета на приобретение новых конструкций, а использовать по максимуму уже имеющиеся.

В этом году, как рассказал начальник городского управления наружной рекламой Денис Варнавский, праздничное настроение ростовчанам и гостям города подарят полюбившиеся горожанам красочные композиции. Среди них: световые деревья, деревянные игрушки, гирлянды, арки, световые ели и многие другие. Несмотря на то, что большинство инсталляций установят в центральной части города, новогоднее настроение создадут и в спальных районах. И эта работа уже началась.

Главы районов донской столицы, принимавшие участие в совещании, в свою очередь сообщили, что в каждом районе будут установлены несколько новогодних елей, проработают подсветку фасадов зданий и украсят гирляндами площади и магистрали. Управляющие компании донской столицы займутся праздничным оформлением подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий.

Примут участие в создании новогоднего настроения различные городские предприятия и организации, в частности учреждения образования, культуры, здравоохранения, объекты торговли и промышленности. Транспортные компании города разместят праздничную атрибутику в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко добавил, что в этом году впервые аллеи Ростовского зоопарка осветят десять тысяч ярких огней. А с 22 декабря там начнет свою работу резиденция Деда Мороза.

Также глава администрации города Алексей Логвиненко поручил проработать вопрос участия в праздничном оформлении города бизнес-сообщества и призвал ростовчан принять участие в оформлении донской столицы.

— Каждый ростовчанин может внести свой вклад в создание праздничной атмосферы. Приглашаю всех присоединиться. Давайте вместе украсим наш любимый город, — сказал Алексей Логвиненко.

Основными цветами логотипа Нового года в этом году стали красный, белый и синий, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

В городе разработали брендбук и концепцию комплексного оформления улиц к Новому году.

—В брендбуке подробно описаны графические элементы оформления на разных носителях», — уточняет Алексей Логвиненко.

Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.

Напомним, что в преддверии празднования 2024 года. контракт на украшение города составлял 59,8 миллиона рублей. В эту сумму входили работы по изготовлению, монтажу и демонтажу праздничных элементов. которые должны полностью светиться в темное время суток. Также было предусмотрено оформление Ворошиловского моста и мост на проспекте Стачки световыми консолями «Вихрь» и много чего еще. Так что можно сказать с уверенностью, что на Новый год донская столица не останется без праздничного настроения и неукрашенных улиц.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика