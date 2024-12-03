Объекты культуры Донской столицы становятся лучше и доступнее

Есть у донской столицы и другие заслуги в уходящем году. Так, Ростовский зоопарк вошел в число финалистов премии «Парки России» и был отмечен в специальной номинации «Зоопарк года». Ростовский академический молодежный театр впервые принял участие в национальном проекте «Культура», а в конгресс-холле ДГТУ прошел XX Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает». К слову, ростовские музыканты стали участниками Международного джазового фестиваля Ubud Village Jazz Festival в Индонезии, что еще раз подчеркнуло международное и межмуниципальное развитие сотрудничества нашего города в культурной сфере.