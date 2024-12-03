Posted 3 декабря, 13:21
Published 3 декабря, 13:21
Modified 3 декабря, 13:23
Updated 3 декабря, 13:23
И если несколько лет назад, казалось, что их количество в городе сокращается, то в 2024 году администрация смогла не только сохранить их количество, но и приумножить.
Например, в октябре этого года открыли новую библиотеку — «Платформа», которая расположилась на втором этаже здания автовокзала «Центральный». Также в состав МАУК «Дирекция парков города Ростова-на-Дону» вошел новый объект — парк культуры и отдыха «Вересаево».
Совсем недавно после реконструкции открылась Центральная городская библиотека имени М. Горького. Теперь она — модельная. А значит — многофункциональная и очень удобная.
За счет средств местного бюджета в 2023 году в помещении провели капитальный ремонт. В этом — это пространство стало библиотекой «нового поколения». Сумма финансовой поддержки — 10 млн рублей.
Стоит отметить, что имя известного писателя учреждение носит уже более 100 лет. Здесь осуществлен краеведческий проект «Максим Горький в Ростове-на-Дону», также работает Молодежный центр имени профессора Владислава Вячеславовича Смирнова «Южная столица». Читальный зал обладает не только уникальной «Библиотекой автографов»: в коллекцию входят книги с автографами донских авторов, но в библиотеке также представлен «Фонд редкой книги» с тысячей экземпляров старопечатных изданий конца 19 века.
Елена Кожухова отмечает, что за последние годы в донской столице наметилась тенденция активного развития парков культуры и отдыха.
— Администрацией парков ежегодно проводятся работы по улучшению аттракционов, установке новых досуговых объектов и малых архитектурных форм. Также они стараются улучшить экологическое и санитарно-гигиеническое состояние своих территорий. За текущий год парки культуры и отдыха города Ростова-на-Дону посетили более 1,5 млн человек, — добавляет замглавы администрации города.
В целом, за текущий год Ростов реализовал 11 инициативных проектов в рамках областного конкурса «Сделаем вместе» и муниципального конкурса инициатив. Быдл создано 3 библиотечных пространства, оснащены новым оборудованием Детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Детский парк им. В. Черевичкина, Дирекция парков города Ростова-на-Дону, сквер «Семицветик», Ростовский-на-Дону зоопарк, где в 2024 году открылся новый Дом юннатов, установлено новое плиточное покрытие на территории, прилегающей к зданию Детской школы искусств №6 имени Г. В. Свиридова и так далее.
— В рамках национального проекта «Культура» Детской школой искусств № 7 им. Г. М. Балаева города приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература. Кстати, контингент обучающихся в детских школах искусств в Ростове также увеличился на 323 человека и теперь составляет 9 243 ученика, — поясняет Елена Кожухова.
Есть у донской столицы и другие заслуги в уходящем году. Так, Ростовский зоопарк вошел в число финалистов премии «Парки России» и был отмечен в специальной номинации «Зоопарк года». Ростовский академический молодежный театр впервые принял участие в национальном проекте «Культура», а в конгресс-холле ДГТУ прошел XX Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает». К слову, ростовские музыканты стали участниками Международного джазового фестиваля Ubud Village Jazz Festival в Индонезии, что еще раз подчеркнуло международное и межмуниципальное развитие сотрудничества нашего города в культурной сфере.