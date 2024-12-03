Обломки БПЛА упали на территорию детского сада в Ростовской области 3 декабря

Posted 3 декабря, 07:36
Published 3 декабря, 07:36
Modified 3 декабря, 07:39
Updated 3 декабря, 07:39
На этот раз система ПВО сбила беспилотник на сверхмалой высоте в Каменском районе около 10.00 мск. Обломки аппарата упали на территории детского сада в хуторе Старая станица. В результате происшествия обошлось без разрушений.
Никто из детей и их родителей не пострадал.
Ранее массированную атаку на Ростовскую область системы ПВО отбили в ночь на 29 ноября. Тогда были уничтожены почти три десятка БПЛА, обломками повреждены несколько домов, загорелся крупный промышленный объект. Слюсарь сообщил об опасности приближения к обломкам БПЛА в Ростовской области.