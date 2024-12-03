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Posted 3 декабря, 07:36

Published 3 декабря, 07:36

Modified 3 декабря, 07:39

Updated 3 декабря, 07:39

Обломки БПЛА упали на территорию детского сада в Ростовской области 3 декабря

Обломки БПЛА упали на территорию детского сада в Ростовской области 3 декабря

3 декабря 2024, 07:36
Фото: rostovgazeta.ru. Обломки БПЛА упали на территорию детского сада в Ростовской области 3 декабря
Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что утром была совершена попытка воздушной атаки по Ростовской области при помощи БПЛА.

На этот раз система ПВО сбила беспилотник на сверхмалой высоте в Каменском районе около 10.00 мск. Обломки аппарата упали на территории детского сада в хуторе Старая станица. В результате происшествия обошлось без разрушений.

Никто из детей и их родителей не пострадал.

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Ранее массированную атаку на Ростовскую область системы ПВО отбили в ночь на 29 ноября. Тогда были уничтожены почти три десятка БПЛА, обломками повреждены несколько домов, загорелся крупный промышленный объект. Слюсарь сообщил об опасности приближения к обломкам БПЛА в Ростовской области.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Детский сад#Беспилотники#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Обломки#Происшествия#Налет#Юрий Слюсарь
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