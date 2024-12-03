Обломки БПЛА упали на территорию детского сада в Ростовской области 3 декабря

Ранее массированную атаку на Ростовскую область системы ПВО отбили в ночь на 29 ноября. Тогда были уничтожены почти три десятка БПЛА, обломками повреждены несколько домов, загорелся крупный промышленный объект. Слюсарь сообщил об опасности приближения к обломкам БПЛА в Ростовской области.