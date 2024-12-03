Опасный гололед и снежные накаты прогнозируют на трассах в Ростовской области

Posted 3 декабря, 08:48
Published 3 декабря, 08:48
Modified 3 декабря, 08:50
Updated 3 декабря, 08:50
С 3 по 7 декабря на территории Ростовской области ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В связи с этим на дорогах может образоваться гололед и снежный накат. Чтобы не попасть в аварию в таких погодных условиях, водителям нужно четко соблюдать ПДД и быть бдительными во время движения.
Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резкого торможения, а также выдерживать дистанцию и боковой интервал до других транспортных средств.
Добавим, что только на прошлой неделе из-за ДТП пришлось провести семь спасательных операций и оказать помощь пяти пострадавшим.
До этого большегруз перевернулся в жестком ДТП на трассе Ростовской области.