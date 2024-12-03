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Posted 3 декабря, 08:48

Published 3 декабря, 08:48

Modified 3 декабря, 08:50

Updated 3 декабря, 08:50

Водителей Ростовской области предупредили об опасном гололеде и снежном накате

Опасный гололед и снежные накаты прогнозируют на трассах в Ростовской области

3 декабря 2024, 08:48
Фото: ДПЧС по РО. Водителей Ростовской области предупредили об опасном гололеде и снежном накате
На этой неделе в Ростовской области ожидаются дожди и мокрый снег, которые могут привести к небезопасной обстановке на дорогах, информирует ДПЧС РО.

С 3 по 7 декабря на территории Ростовской области ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В связи с этим на дорогах может образоваться гололед и снежный накат. Чтобы не попасть в аварию в таких погодных условиях, водителям нужно четко соблюдать ПДД и быть бдительными во время движения.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резкого торможения, а также выдерживать дистанцию и боковой интервал до других транспортных средств.

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Добавим, что только на прошлой неделе из-за ДТП пришлось провести семь спасательных операций и оказать помощь пяти пострадавшим.

До этого большегруз перевернулся в жестком ДТП на трассе Ростовской области.

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