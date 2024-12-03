Опасный гололед и снежные накаты прогнозируют на трассах в Ростовской области

С 3 по 7 декабря на территории Ростовской области ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В связи с этим на дорогах может образоваться гололед и снежный накат. Чтобы не попасть в аварию в таких погодных условиях, водителям нужно четко соблюдать ПДД и быть бдительными во время движения.