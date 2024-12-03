Отчет банка «Центр-инвест» за 2024 год отмечен в числе лучших

В этом конкурсе ежегодно проводится оценка более 100 отчетов как российских, так и компаний из СНГ. Оценка затрагивает как содержание, так и оформление документов. В состав авторитетной независимой комиссии входят эксперты и разработчики годовой отчётности, среди которых — представители Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию.