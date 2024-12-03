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Posted 3 декабря, 08:23

Published 3 декабря, 08:23

Modified 3 декабря, 08:23

Updated 3 декабря, 08:23

Отчет банка «Центр-инвест» за 2024 год отмечен в числе лучших

Отчет банка «Центр-инвест» за 2024 год отмечен в числе лучших

3 декабря 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney.
Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС Аналитика») обнародовало итоги конкурса годовых отчетов финансовых учреждений за текущий год.

Годовой отчет банка «Центр-инвест» получил четыре звезды за «очень высокое качество». Данный показатель на одну ступень выше по сравнению с прошлым годом. Итоги конкурса за 2024 можно посмотреть здесь.

В этом конкурсе ежегодно проводится оценка более 100 отчетов как российских, так и компаний из СНГ. Оценка затрагивает как содержание, так и оформление документов. В состав авторитетной независимой комиссии входят эксперты и разработчики годовой отчётности, среди которых — представители Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию.

Банк «Центр-инвест» внедряет бизнес-модель ESG-банкинга, следуя принципам социальной и экологической ответственности, и опирается на международные стандарты корпоративного управления. Он доносит своим клиентам и партнерам информацию о результатах деятельности доступным языком и в понятных терминах.

Улучшенный результат в независимой оценке подтверждает правильность стратегии банка «Центр-инвест» в отношении информационной прозрачности и достоверности отчетности.

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