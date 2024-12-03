Отчет банка «Центр-инвест» за 2024 год отмечен в числе лучших

Posted 3 декабря, 08:23
Published 3 декабря, 08:23
Modified 3 декабря, 08:23
Updated 3 декабря, 08:23
Годовой отчет банка «Центр-инвест» получил четыре звезды за «очень высокое качество». Данный показатель на одну ступень выше по сравнению с прошлым годом. Итоги конкурса за 2024 можно посмотреть здесь.
В этом конкурсе ежегодно проводится оценка более 100 отчетов как российских, так и компаний из СНГ. Оценка затрагивает как содержание, так и оформление документов. В состав авторитетной независимой комиссии входят эксперты и разработчики годовой отчётности, среди которых — представители Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию.
Банк «Центр-инвест» внедряет бизнес-модель ESG-банкинга, следуя принципам социальной и экологической ответственности, и опирается на международные стандарты корпоративного управления. Он доносит своим клиентам и партнерам информацию о результатах деятельности доступным языком и в понятных терминах.
Улучшенный результат в независимой оценке подтверждает правильность стратегии банка «Центр-инвест» в отношении информационной прозрачности и достоверности отчетности.