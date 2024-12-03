Пирожное-убийца: любимая сладость довела жительницу Ростова до реанимации

Posted 3 декабря, 17:26
Published 3 декабря, 17:26
Modified 3 декабря, 17:28
Updated 3 декабря, 17:28
Сообщается, что бригада скорой помощи ехала по Буденновскому, когда из машины у обочины выбежали мужчина и женщина. Они сказали, что их дочери нужна помощь: у девушки начался анафилактический шок. Вероятно, виной стала аллергия на арахис, который мог содержаться в выпечке.
Сотрудники скорой помощи посадили девушку в машину скорой и провели нужные процедуры, чтобы предотвратить отек дыхательных путей. Они также вызвали реанимационную бригаду, когда она приехала, состояние пациентки уже было стабилизировано.
Девушку доставили в больницу, но в скором времени состояние улучшилось и она была выписана.
Ранее стало известно, что жительница Ростова чуть не умерла после того, как поела фисташки. Орешки спровоцировали у нее внезапный приступ аллергии и анафилактический шок.