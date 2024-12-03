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Posted 3 декабря, 17:26

Published 3 декабря, 17:26

Modified 3 декабря, 17:28

Updated 3 декабря, 17:28

Врачи спасли ростовчанку, которую чуть не убило пирожное

Пирожное-убийца: любимая сладость довела жительницу Ростова до реанимации

3 декабря 2024, 17:26
Фото: 1MI.

Врачи спасли ростовчанку, которую чуть не убило пирожное

Сотрудники скорой помощи в Ростове-на-Дону спасли девушку, у которой случился анафилактический шок после того, как она съела пирожное. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Ростовской области.

Сообщается, что бригада скорой помощи ехала по Буденновскому, когда из машины у обочины выбежали мужчина и женщина. Они сказали, что их дочери нужна помощь: у девушки начался анафилактический шок. Вероятно, виной стала аллергия на арахис, который мог содержаться в выпечке.

Сотрудники скорой помощи посадили девушку в машину скорой и провели нужные процедуры, чтобы предотвратить отек дыхательных путей. Они также вызвали реанимационную бригаду, когда она приехала, состояние пациентки уже было стабилизировано.

Девушку доставили в больницу, но в скором времени состояние улучшилось и она была выписана.

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Ранее стало известно, что жительница Ростова чуть не умерла после того, как поела фисташки. Орешки спровоцировали у нее внезапный приступ аллергии и анафилактический шок.

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