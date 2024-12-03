Пирожное-убийца: любимая сладость довела жительницу Ростова до реанимации

Сообщается, что бригада скорой помощи ехала по Буденновскому, когда из машины у обочины выбежали мужчина и женщина. Они сказали, что их дочери нужна помощь: у девушки начался анафилактический шок. Вероятно, виной стала аллергия на арахис, который мог содержаться в выпечке.