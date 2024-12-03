Под Ростовом сократят санитарно-защитную зону сибиреязвенного скотомогильника

Posted 3 декабря, 11:27
Published 3 декабря, 11:27
Modified 3 декабря, 11:29
Updated 3 декабря, 11:29
Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом проводит электронный аукцион на разработку проекта санитарно-защитной зоны для захоронения сибирской язвы.
В обязанности исполнителя будет входить обоснование сокращения территории сибиреязвенного скотомогильника, расположенного вблизи села Крым Мясниковского района Ростовской области, проведение годовых замеров количественного химического анализа и отбор проб почв. Кроме того, ему придется разработать план границ зоны и провести оценку рисков и здоровья населения.
Добавим, что на реализацию проекта из бюджета региона выделят 2,2 миллиона рублей. Работы начнутся 1 января и закончатся не позднее 5 декабря 2025 года.
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