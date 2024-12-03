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Posted 3 декабря, 11:27

Published 3 декабря, 11:27

Modified 3 декабря, 11:29

Updated 3 декабря, 11:29

Под Ростовом сократят санитарно-защитную зону сибиреязвенного скотомогильника

Под Ростовом сократят санитарно-защитную зону сибиреязвенного скотомогильника

3 декабря 2024, 11:27
Фото: ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО». Под Ростовом сократят санитарно-защитную зону сибиреязвенного скотомогильника
В Ростовской области планируют уменьшить размер санитарно-защитной зоны захоронения животных, погибших от сибирской язвы. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом проводит электронный аукцион на разработку проекта санитарно-защитной зоны для захоронения сибирской язвы.

В обязанности исполнителя будет входить обоснование сокращения территории сибиреязвенного скотомогильника, расположенного вблизи села Крым Мясниковского района Ростовской области, проведение годовых замеров количественного химического анализа и отбор проб почв. Кроме того, ему придется разработать план границ зоны и провести оценку рисков и здоровья населения.

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Добавим, что на реализацию проекта из бюджета региона выделят 2,2 миллиона рублей. Работы начнутся 1 января и закончатся не позднее 5 декабря 2025 года.

Ранее на кладбище Аксая нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коров.

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