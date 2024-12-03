Под Ростовом сократят санитарно-защитную зону сибиреязвенного скотомогильника

В обязанности исполнителя будет входить обоснование сокращения территории сибиреязвенного скотомогильника, расположенного вблизи села Крым Мясниковского района Ростовской области, проведение годовых замеров количественного химического анализа и отбор проб почв. Кроме того, ему придется разработать план границ зоны и провести оценку рисков и здоровья населения.