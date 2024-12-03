Появились подробности смерти преподавателя в университете Ростова

Трагедия произошла 3 декабря в корпусе на площади Гагарина. По информации «Коммерсанта», очевидцы сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Когда медики прибыли на место ЧП, преподаватель уже была мертва. Им оставалось лишь зафиксировать смерть.