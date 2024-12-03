Появились подробности смерти преподавателя в университете Ростова

Posted 3 декабря, 20:07
Published 3 декабря, 20:07
Modified 3 декабря, 20:07
Updated 3 декабря, 20:07
Трагедия произошла 3 декабря в корпусе на площади Гагарина. По информации «Коммерсанта», очевидцы сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Когда медики прибыли на место ЧП, преподаватель уже была мертва. Им оставалось лишь зафиксировать смерть.
Всех студентов, педагогов и других сотрудников вуза эвакуировали через запасной выход. На месте работали экстренные службы, которые перекрыли проход в одном из коридоров.
Официальной информации о происшествии пока нет.
Ранее стало известно о мужчине, который выпал из моторной лодки в реку Дон. Тело до сих пор не нашли.