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Posted 3 декабря, 20:07

Published 3 декабря, 20:07

Modified 3 декабря, 20:07

Updated 3 декабря, 20:07

Появились кадры с места смерти преподавателя в университете Ростова

Появились подробности смерти преподавателя в университете Ростова

3 декабря 2024, 20:07
Фото: 1MI. Появились кадры с места смерти преподавателя в университете Ростова
Появились кадры и подробности смерти преподавателя одного из ростовских вузов. Как сообщают СМИ, женщине стало плохо на рабочем месте.

Трагедия произошла 3 декабря в корпусе на площади Гагарина. По информации «Коммерсанта», очевидцы сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Когда медики прибыли на место ЧП, преподаватель уже была мертва. Им оставалось лишь зафиксировать смерть.

Появились кадры с места смерти преподавателя в университете РостоваПоявились кадры с места смерти преподавателя в университете Ростова
Появились кадры с места смерти преподавателя в университете Ростова. Фото: тг Это Ростов новости
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Всех студентов, педагогов и других сотрудников вуза эвакуировали через запасной выход. На месте работали экстренные службы, которые перекрыли проход в одном из коридоров.

Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее стало известно о мужчине, который выпал из моторной лодки в реку Дон. Тело до сих пор не нашли.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Студенты#Скорая помощь#Трагедия#СМИ#Экстренные службы#Преподаватель#Педагоги#Гагарина
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