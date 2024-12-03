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Posted 3 декабря, 04:23

Published 3 декабря, 04:23

Modified 3 декабря, 04:23

Updated 3 декабря, 04:23

Что произойдет с рынком жилья в Ростове после заморозки разрешений на строительство

Риелтор прогнозирует спрос на нераскупленное у застройщиков жилье в Ростове

3 декабря 2024, 04:23
Фото: Ignat Kushanrev/Unsplash. Что произойдет с рынком жилья в Ростове после заморозки разрешений на строительство
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Эксклюзив
Приостановление выдачи разрешений на строительство многоквартирных жилых домов в Ростове с 1 декабря может улучшить социальную инфраструктуру города, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.

С 1 декабря в Ростове-на-Дону врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на строительство жилых многоквартирных домов. По его словам, от ростовчан поступило большое количество жалоб на недостаточное развитие социальной инфраструктуры.

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По мнению ростовского риелтора Алисы Фоминой, это может оказать значительное влияние на весь рынок жилья в Ростовской области:

«Возможно, в ближайшем будущем нам стоит ожидать изменения правил для застройщиков по обеспечению новых районов социальной инфраструктурой», — считает эксперт.

Риелтор добавляет, что ситуация с полупустыми новостройками может улучшиться — их количество в ближайшее время не будет увеличиваться, а люди пока продолжат покупать квартиры в уже готовых домах.

«Вероятно, повысится спрос на рынке вторичного жилья. Это типично для условий, когда предложение падает, а спрос нет. Но учитывая, что в Ростове немного другая ситуация с большим количеством нераскупленных площадей, гарантий такому развитию событий нет», — говорит риелтор.

Ранее RostovGazeta писала о том, что массовая проверка разрешений на строительство многоэтажек пройдет в Ростове.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Строительство#Жилье#Застройка жилья
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