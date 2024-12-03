Риелтор прогнозирует спрос на нераскупленное у застройщиков жилье в Ростове

Posted 3 декабря, 04:23
Published 3 декабря, 04:23
Modified 3 декабря, 04:23
Updated 3 декабря, 04:23
С 1 декабря в Ростове-на-Дону врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на строительство жилых многоквартирных домов. По его словам, от ростовчан поступило большое количество жалоб на недостаточное развитие социальной инфраструктуры.
По мнению ростовского риелтора Алисы Фоминой, это может оказать значительное влияние на весь рынок жилья в Ростовской области:
«Возможно, в ближайшем будущем нам стоит ожидать изменения правил для застройщиков по обеспечению новых районов социальной инфраструктурой», — считает эксперт.
Риелтор добавляет, что ситуация с полупустыми новостройками может улучшиться — их количество в ближайшее время не будет увеличиваться, а люди пока продолжат покупать квартиры в уже готовых домах.
«Вероятно, повысится спрос на рынке вторичного жилья. Это типично для условий, когда предложение падает, а спрос нет. Но учитывая, что в Ростове немного другая ситуация с большим количеством нераскупленных площадей, гарантий такому развитию событий нет», — говорит риелтор.
Ранее RostovGazeta писала о том, что массовая проверка разрешений на строительство многоэтажек пройдет в Ростове.