Ростов-на-Дону к Новому году украсят старыми инсталляциями

Posted 3 декабря, 13:25
Published 3 декабря, 13:25
Modified 3 декабря, 13:27
Updated 3 декабря, 13:27
В 2024 году праздничное настроение жителям Ростовской области создадут световые деревья, деревянные игрушки, гирлянды и арки. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что основные инсталляции будут располагаться в центре города, но новогодние ели и подсветка фасадов появятся и в спальных районах. Управляющие компании украсят подъезды и дворы домов, праздничная атрибутика появится и в общественном транспорте.
К Новому году будут готовы также городские парки, образовательные организации и больницы. Впервые зоопарк украсят десятью тысячами огней. Также глава Логвиненко сообщил, что резиденция Деда Мороза заработает в Ростове 22 декабря.
Ранее RostovGazeta рассказывала, какие блюда можно и нельзя подавать к столу на Новый год Змеи 2025. Чтобы следующие 12 месяцев прошли удачно, из меню желательно исключить копчености, фаст-фуд, жирную и острую пищу, полуфабрикаты, вяленую рыбу, красное мясо и другие ингредиенты. Вместо этого лучше сделать акцент на свежих продуктах, блюдах из курицы, канапе, нарезках, фруктах и прочих нежирных продуктах.