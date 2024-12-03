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Posted 3 декабря, 13:25

Published 3 декабря, 13:25

Modified 3 декабря, 13:27

Updated 3 декабря, 13:27

Ростов в этом году украсят старыми новогодними украшениями

Ростов-на-Дону к Новому году украсят старыми инсталляциями

3 декабря 2024, 13:25
Фото: rostovgazeta.ru. Ростов в этом году украсят старыми новогодними украшениями
В этом году власти Ростова не будут тратить деньги на покупку новогодних украшений, вместо них решили использовать уже имеющиеся, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

В 2024 году праздничное настроение жителям Ростовской области создадут световые деревья, деревянные игрушки, гирлянды и арки. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что основные инсталляции будут располагаться в центре города, но новогодние ели и подсветка фасадов появятся и в спальных районах. Управляющие компании украсят подъезды и дворы домов, праздничная атрибутика появится и в общественном транспорте.

К Новому году будут готовы также городские парки, образовательные организации и больницы. Впервые зоопарк украсят десятью тысячами огней. Также глава Логвиненко сообщил, что резиденция Деда Мороза заработает в Ростове 22 декабря.

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Ранее RostovGazeta рассказывала, какие блюда можно и нельзя подавать к столу на Новый год Змеи 2025. Чтобы следующие 12 месяцев прошли удачно, из меню желательно исключить копчености, фаст-фуд, жирную и острую пищу, полуфабрикаты, вяленую рыбу, красное мясо и другие ингредиенты. Вместо этого лучше сделать акцент на свежих продуктах, блюдах из курицы, канапе, нарезках, фруктах и прочих нежирных продуктах.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Зоопарк#Алексей Логвиненко#Новый год#Украшения#Дед Мороз#Ростов#RostovGazeta
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