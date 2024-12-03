Ростов-на-Дону к Новому году украсят старыми инсталляциями

Ранее RostovGazeta рассказывала, какие блюда можно и нельзя подавать к столу на Новый год Змеи 2025. Чтобы следующие 12 месяцев прошли удачно, из меню желательно исключить копчености, фаст-фуд, жирную и острую пищу, полуфабрикаты, вяленую рыбу, красное мясо и другие ингредиенты. Вместо этого лучше сделать акцент на свежих продуктах, блюдах из курицы, канапе, нарезках, фруктах и прочих нежирных продуктах.