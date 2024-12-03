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Posted 3 декабря, 15:46

Published 3 декабря, 15:46

Modified 3 декабря, 15:48

Updated 3 декабря, 15:48

В Ростове появятся 80 новых автобусов и 15 троллейбусов

Ростов закупит полсотни автобусов и 15 троллейбусов

3 декабря 2024, 15:46
Фото: rostov-gorod.ru. В Ростове появятся 80 новых автобусов и 15 троллейбусов
На заседании комиссии городской Думы Ростова-на-Дону по транспортному обслуживанию и дорожной деятельности обсудили вопрос о покупке автобусов и троллейбусов, сообщается на сайте городских властей.

На заседании комиссии городской Думы Ростова по дорожной деятельности директор Департамента транспорта города Вадим Шкабарня поделился планами по приобретению в муниципальную собственность 50 автобусов, половина из которых будет на газомоторном топливе. Также в городе появятся 15 новых троллейбусов.

Еще 30 автобусов, по его словам, собираются приобрести частные транспортные компании, которые занимаются перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам.

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Ранее о проблемах общественного транспорта и об их решениях RostovGazeta рассказал урбанист Артемий Зайцев. В частности, он предлагает заменить автобусы на троллейбусы и трамваи. Также, по мнению урбаниста, для улучшения общественного транспорта желательно создать отдельный центр по организации дорожного движения в департаменте дорог, который будет управлять своим бюджетом и заниматься проектированием.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Городская Дума#Троллейбусы
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