Ростов закупит полсотни автобусов и 15 троллейбусов

Posted 3 декабря, 15:46
Published 3 декабря, 15:46
Modified 3 декабря, 15:48
Updated 3 декабря, 15:48
На заседании комиссии городской Думы Ростова по дорожной деятельности директор Департамента транспорта города Вадим Шкабарня поделился планами по приобретению в муниципальную собственность 50 автобусов, половина из которых будет на газомоторном топливе. Также в городе появятся 15 новых троллейбусов.
Еще 30 автобусов, по его словам, собираются приобрести частные транспортные компании, которые занимаются перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам.
Ранее о проблемах общественного транспорта и об их решениях RostovGazeta рассказал урбанист Артемий Зайцев. В частности, он предлагает заменить автобусы на троллейбусы и трамваи. Также, по мнению урбаниста, для улучшения общественного транспорта желательно создать отдельный центр по организации дорожного движения в департаменте дорог, который будет управлять своим бюджетом и заниматься проектированием.