Ростов закупит полсотни автобусов и 15 троллейбусов

Ранее о проблемах общественного транспорта и об их решениях RostovGazeta рассказал урбанист Артемий Зайцев. В частности, он предлагает заменить автобусы на троллейбусы и трамваи. Также, по мнению урбаниста, для улучшения общественного транспорта желательно создать отдельный центр по организации дорожного движения в департаменте дорог, который будет управлять своим бюджетом и заниматься проектированием.