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Posted 3 декабря, 07:50

Published 3 декабря, 07:50

Modified 3 декабря, 07:52

Updated 3 декабря, 07:52

Юрий Слюсарь назвал последствия атаки беспилотников на Ростовскую область

Слюсарь назвал последствия падения обломков БПЛА в детсаду в Каменском районе

3 декабря 2024, 07:50
Фото: mil.ru. Юрий Слюсарь назвал последствия атаки беспилотников на Ростовскую область
В Ростовской области в результате атаки беспилотников обломки упали в населенных пунктах. Где именно они приземлились и к чему это привело, читайте в материале RostovGazeta.

По информации врио губернатора Юрия Слюсаря, части беспилотника упали на территорию детского сада в хуторе Старая Станица. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Дети, их родители и воспитатели не получили травм.

Обломки БПЛА упали на территорию детского сада в Ростовской области 3 декабря
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Напомним, дрон перехватили около 10:00 мск 3 декабря в Каменском районе. Военнослужащие засекли воздушную цель на сверхмалой высоте и обезвредили ее силами ПВО (прим. — противовоздушной обороны).

Последний раз атаку беспилотников отбивали в ночь на 29 ноября. В тот раз обломки приземлились на нефтебазу, из-за чего произошел крупный пожар. Чтобы потушить его, понадобилось больше суток.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Детский сад#Беспилотники#Военные#Противовоздушная оборона#Населенный пункт
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