Слюсарь назвал последствия падения обломков БПЛА в детсаду в Каменском районе

Posted 3 декабря, 07:50
Published 3 декабря, 07:50
Modified 3 декабря, 07:52
Updated 3 декабря, 07:52
По информации врио губернатора Юрия Слюсаря, части беспилотника упали на территорию детского сада в хуторе Старая Станица. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Дети, их родители и воспитатели не получили травм.
Напомним, дрон перехватили около 10:00 мск 3 декабря в Каменском районе. Военнослужащие засекли воздушную цель на сверхмалой высоте и обезвредили ее силами ПВО (прим. — противовоздушной обороны).
Последний раз атаку беспилотников отбивали в ночь на 29 ноября. В тот раз обломки приземлились на нефтебазу, из-за чего произошел крупный пожар. Чтобы потушить его, понадобилось больше суток.