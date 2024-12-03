Снегопад и гололед накроют Ростовскую область в ближайшие сутки

Posted 3 декабря, 05:18
Published 3 декабря, 05:18
Modified 3 декабря, 05:20
Updated 3 декабря, 05:20
Осадки выпадут в течение дня. Местами это будет мокрый снег, а в некоторых районах — дождь. Температура воздуха составит порядка -3…+2 градусов ночью, при прояснениях — до -5. В светлое время суток столбик термометра покажет около -2.+3.
Из-за перепада температуры снег быстро растает, а ночью вода застынет, превратившись в настоящий каток на дорогах и тротуарах. Кроме того, жителей региона предупредили о налипании снега на проводах и деревьях. Из-за этого могут произойти обрывы ЛЭП и падения растений.
В донской столице в этот день прогнозируют примерно -1…+1 градус ночью, а днем — от нуля до +2. Осадков практически не будет. Аналогичная погода ожидается и на следующий день, 5 декабря.
Ранее стало известно, каким будет декабрь на Дону.