Снегопад и гололед накроют Ростовскую область в ближайшие сутки

Из-за перепада температуры снег быстро растает, а ночью вода застынет, превратившись в настоящий каток на дорогах и тротуарах. Кроме того, жителей региона предупредили о налипании снега на проводах и деревьях. Из-за этого могут произойти обрывы ЛЭП и падения растений.