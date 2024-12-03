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Posted 3 декабря, 05:18

Published 3 декабря, 05:18

Modified 3 декабря, 05:20

Updated 3 декабря, 05:20

Снегопад и гололед ожидается в ближайшие сутки в Ростовской области

Снегопад и гололед накроют Ростовскую область в ближайшие сутки

3 декабря 2024, 05:18
Фото: 1MI. Снегопад и гололед ожидается в ближайшие сутки в Ростовской области
В Ростовской области обещают мокрый снег и гололед. Подробнее о прогнозе погоды на 4 декабря сообщили в Северо-Кавказском УГМС.

Осадки выпадут в течение дня. Местами это будет мокрый снег, а в некоторых районах — дождь. Температура воздуха составит порядка -3…+2 градусов ночью, при прояснениях — до -5. В светлое время суток столбик термометра покажет около -2.+3.

Из-за перепада температуры снег быстро растает, а ночью вода застынет, превратившись в настоящий каток на дорогах и тротуарах. Кроме того, жителей региона предупредили о налипании снега на проводах и деревьях. Из-за этого могут произойти обрывы ЛЭП и падения растений.

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В донской столице в этот день прогнозируют примерно -1…+1 градус ночью, а днем — от нуля до +2. Осадков практически не будет. Аналогичная погода ожидается и на следующий день, 5 декабря.

Ранее стало известно, каким будет декабрь на Дону.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Гололед#Снегопад#Температура воздуха#Дорожная безопасность#Северо-Кавказское УГМС
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